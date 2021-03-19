Ещё 22 школы получили письма с угрозами взрыва в Алматы

Появилась новая информация о ситуации с "заминированными" школами в Алматы.



Еще 22 школы в Алматы получили сообщения о том, что объекты "заминированы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.



"На данный час такие сообщения получили 34 общеобразовательных учебных заведений", - говорится в сообщении полиции.



По данным правоохранителей, пока проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено.



Ранее сообщалось, что в Алматы "заминировали" 12 школ. На электронную почту общеобразовательных учреждений поступают сообщения, в которых злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать здания школ.



Полицейские проводят расследование и разыскные мероприятия, чтобы установить и задержать анонима.