«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.17 KZT
  • €1 = 500.57 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стоимость ПЦР-теста для казахстанских туристов будет включена в турпакет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:21
Стоимость ПЦР-теста для казахстанских туристов будет включена в турпакет
Фото: vedomosti.ru
В Казахстане принято решение о включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов, возвращающихся из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан, сообщает zakon.kz.

Данное решение принято по итогам обсуждения с туристическими операторами, НПП "Атамекен", Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

На сегодняшний день 80% лиц, прибывших без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию от общего числа граждан, прибывающих из-за рубежа, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе, из Египта без справок прибыли 41% туристов, с Мальдив – 27%, ОАЭ – 16% и из Турции – 8,3%, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Так, 80% случаев коронавирусной инфекции выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран, в том числе: из Египта – 96 человек, Турции - 50, ОАЭ - 51.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика