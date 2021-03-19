Стоимость ПЦР-теста для казахстанских туристов будет включена в турпакет

В Казахстане принято решение о включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов, возвращающихся из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан, сообщает zakon.kz.
Данное решение принято по итогам обсуждения с туристическими операторами, НПП "Атамекен", Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
На сегодняшний день 80% лиц, прибывших без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию от общего числа граждан, прибывающих из-за рубежа, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе, из Египта без справок прибыли 41% туристов, с Мальдив – 27%, ОАЭ – 16% и из Турции – 8,3%, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Так, 80% случаев коронавирусной инфекции выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран, в том числе: из Египта – 96 человек, Турции - 50, ОАЭ - 51.
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