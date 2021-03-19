Facebook создаст отдельный Instagram для детей

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.



Как пишет Bloomberg, ссылаясь на внутренние данные Facebook, о новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено. Издание также отмечает, что в настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет.



"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов - как мы это делали с Messenger Kids - которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое ", - приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).



Messenger Kids - это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.



Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.