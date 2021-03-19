Выигрывали нефтегазовые тендеры Казахстана за откаты - признание иностранцев

Компания оштрафована, правда средства пополнят не казахстанский, а шотландский бюджет.



В нефтегазовой и химической отраслях Казахстана заключались коррупционные контракты. Об этом говорится в статье британского юридического портала Scottishlegal под названием «Компания из Абердина уплатит штраф более 6 миллионов фунтов после признания в даче взятки в Казахстане», передает Azattyq Rýhy.



Компания WGPSN из Абердина (Шотландия) признала, что извлекла выгоду из незаконных действий. В WGPSN сообщили, что одна из ее «дочек», PSNA Limited, получила выгоду от платежей, сделанных Unaoil для обеспечения получения контрактов в Казахстане. Конечной холдинговой компанией WGPSN является John Wood Group PLC (Wood).



Платежи Unaoil были произведены в рамках трех тендеров, два из которых Unaoil выиграли. Это были тендеры на предоставление услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию наземных и морских нефтегазовых, химических и нефтехимических объектов в Казахстане.



Успешные контракты были заключены в 2008 и 2010 годах в рамках совместного предприятия, в котором PSNA Limited имела долю. В период с 2012-го по август 2015 года совместное предприятие выплатило Unaoil в общей сложности 1 миллиард 358 миллионов тенге (тогда около 8,7 миллиона долларов США).



«О потенциальном проступке стало известно в марте 2016 года, когда СМИ сообщили о широко распространенной коррупции среди консультантов по нефти и газу Unaoil. Вуд (бизнесмен, купивший компанию в 2016 году) провел внутреннее расследование, и в мае 2017 года результаты были переданы в Королевское управление и фискальную службу прокуратуры (COPFS). WGPSN представила официальный отчет в рамках инициативы самоотчетности в сентябре 2019 года», - говорится в статье.



Теперь WGPSN уплатит штраф в 6 465 564 фунтов стерлингов, которые представляют собой дивиденды и нераспределенную прибыль по двум контрактам в Казахстане. Возмещенные средства будут переведены в Консолидированный фонд Шотландии.



«Взяточничество и коррупция подрывают законный бизнес и наносят ущерб экономическому развитию. Компании несут ответственность за то, чтобы они не позволяли своим сотрудникам или подрядчикам получать какие-либо коммерческие преимущества посредством взяточничества. Любые компании, которые обнаруживают факты взяточничества, должны как можно скорее уведомить об этом Crown Office», - заявил королевский адвокат Джеймс Вольф.