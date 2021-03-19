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Выигрывали нефтегазовые тендеры Казахстана за откаты - признание иностранцев

Просмотров:1550 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Выигрывали нефтегазовые тендеры Казахстана за откаты - признание иностранцев
Иллюстративное фото
Компания оштрафована, правда средства пополнят не казахстанский, а шотландский бюджет.

В нефтегазовой и химической отраслях Казахстана заключались коррупционные контракты. Об этом говорится в статье британского юридического портала Scottishlegal под названием «Компания из Абердина уплатит штраф более 6 миллионов фунтов после признания в даче взятки в Казахстане», передает Azattyq Rýhy.

Компания WGPSN из Абердина (Шотландия) признала, что извлекла выгоду из незаконных действий. В WGPSN сообщили, что одна из ее «дочек», PSNA Limited, получила выгоду от платежей, сделанных Unaoil для обеспечения получения контрактов в Казахстане. Конечной холдинговой компанией WGPSN является John Wood Group PLC (Wood).

Платежи Unaoil были произведены в рамках трех тендеров, два из которых Unaoil выиграли. Это были тендеры на предоставление услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию наземных и морских нефтегазовых, химических и нефтехимических объектов в Казахстане.

Успешные контракты были заключены в 2008 и 2010 годах в рамках совместного предприятия, в котором PSNA Limited имела долю. В период с 2012-го по август 2015 года совместное предприятие выплатило Unaoil в общей сложности 1 миллиард 358 миллионов тенге (тогда около 8,7 миллиона долларов США).

«О потенциальном проступке стало известно в марте 2016 года, когда СМИ сообщили о широко распространенной коррупции среди консультантов по нефти и газу Unaoil. Вуд (бизнесмен, купивший компанию в 2016 году) провел внутреннее расследование, и в мае 2017 года результаты были переданы в Королевское управление и фискальную службу прокуратуры (COPFS). WGPSN представила официальный отчет в рамках инициативы самоотчетности в сентябре 2019 года», - говорится в статье.

Теперь WGPSN уплатит штраф в 6 465 564 фунтов стерлингов, которые представляют собой дивиденды и нераспределенную прибыль по двум контрактам в Казахстане. Возмещенные средства будут переведены в Консолидированный фонд Шотландии.

«Взяточничество и коррупция подрывают законный бизнес и наносят ущерб экономическому развитию. Компании несут ответственность за то, чтобы они не позволяли своим сотрудникам или подрядчикам получать какие-либо коммерческие преимущества посредством взяточничества. Любые компании, которые обнаруживают факты взяточничества, должны как можно скорее уведомить об этом Crown Office», - заявил королевский адвокат Джеймс Вольф.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Pankration and MMA
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:03
А 1 миллиардик 358 лямов надо бы взыскать.... Люди поди ещё не эмигрировали....
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:33
Есть даты, есть названия компаний, есть наименования произведённых ими работ. Теперь наши СМИ надеюсь опубликуют по каким контрактам, с какими компаниями они работали в нашей стране. Страна должна знать своих героев.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:14
Про эту компанию Unaoil писали еще в октябре 2019-го.
***
Наши контролирующие органы все про всех знают,
но... Испанский стыд
 
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 17:06
Казахгейт #2
 
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  • alixah
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 Актау362 (Посетители) Сегодня, 16:28
Не знаю как им, мне стыдно.Так прославиться.Какой позор!
 
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 Stalker (Посетители) Сегодня, 16:15
Всем рекомендую, посмотреть короткометражный художественный фильм, про коррупцию "ГОК" и "ГОК 2" на Youtube.
 
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  • Земляк
  • alixah
  • non_alcoholic
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:42
Кто бы сомневался! ))))))
Прикол в том, что даже после этого и подобных ранее признаний ничего не изменится и никого не привлекут...
Алга, Казахстан! ;)
 
 

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