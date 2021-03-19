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«Отброс общества» - Бойцы ММА ополчились на Моргенштерна

Просмотров:521 Опубликовано: Сегодня, 16:18
«Отброс общества» - Бойцы ММА ополчились на Моргенштерна
Фото © instagram
Известные российские спортсмены выступили с жесткой критикой в адрес популярного рэпера Моргенштерна, обвинив его в пропаганде наркотиков и растлении молодежи, сообщает Tengrinews.kz.

На днях исполнитель стал лицом рекламной кампании "Альфа-Банка", что и повлекло за собой негативную реакцию со стороны спортсменов. Так, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Дмитрий Носов призвал бойкотировать продукт, который рекламирует Моргенштерн.

"Когда у руля финансовой системы встают укурки и наркоманы, к хорошему это не приведет", - заявил депутат Госдумы.

Носова поддержали бойцы ММА, в числе которых оказался чемпион Bellator Александр Шлеменко, известный как один из главных борцов с алкоголизмом в российском спорте. Он заявил, что готов запретить концерты рэпера в родном Омске, так как его песни плохо влияют на молодое поколение.

"Отменю ли концерт Моргенштерна в Омске, если появится возможность? Да, конечно. Тем более был прецедент (после высказываний Хабиба Нурмагомедова отменили концерт Егора Крида в Махачкале - прим.). Можно выйти с инициативой для людей, и я думаю, что многие родители поддержат. Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поет. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас! Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают, в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна.

Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их. И это его осознанный выбор, он сам его сделал. Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится", - приводит слова Шлеменко Sport24.

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев также высказался за запрет концертов Моргенштерна. "Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн - отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально", - цитирует боксера "Спорт-Экспресс".



«Отброс общества» - Бойцы ММА ополчились на Моргенштерна


«Отброс общества» - Бойцы ММА ополчились на Моргенштерна


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Empro (Посетители) Сегодня, 18:21
Совершенно верно всё, кроме конечно русского образа.
По поводу разложения общества молодежи, наркоты. Одно радует, такие попоют и пропадают.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 18:15
Не нравится укурок ? Не слушай!
Не нравится банк ,который рекламирует наркоман? Не ходи в этот банк!
В чём проблема?
Своими высказываниями спортсмены , ещё больше популяризируют Моргенштерна и рекламируют Альфа-банк.
Может они в доле ? и это тонкий рекламный ход?
 
-4
  • watlow
  • 618965450
  • Empro
  • Ирон
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  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:36
да отстаньте вы уже от молодежи
Это вообще умиляет:
Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе

а почему Алишер Тагирович Валеев, башкир, должен выходить в руском традиционном образе? lol
Денис Лебедев также высказался за запрет концертов Моргенштерна... К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано

наверное это связано с тем, что с вас пример хуже чем с упоротых наркотов. например надевать берет если ты не десантник, это как?

но вы же там можете все запретить! примите законы, поправки к Конституции lol
сразу с вас начнут примеры брать rofl
 
 

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