«Отброс общества» - Бойцы ММА ополчились на Моргенштерна

Известные российские спортсмены выступили с жесткой критикой в адрес популярного рэпера Моргенштерна, обвинив его в пропаганде наркотиков и растлении молодежи, сообщает Tengrinews.kz.На днях исполнитель стал лицом рекламной кампании "Альфа-Банка", что и повлекло за собой негативную реакцию со стороны спортсменов. Так, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Дмитрий Носов призвал бойкотировать продукт, который рекламирует Моргенштерн."Когда у руля финансовой системы встают укурки и наркоманы, к хорошему это не приведет", - заявил депутат Госдумы.Носова поддержали бойцы ММА, в числе которых оказался чемпион Bellator Александр Шлеменко, известный как один из главных борцов с алкоголизмом в российском спорте. Он заявил, что готов запретить концерты рэпера в родном Омске, так как его песни плохо влияют на молодое поколение."Отменю ли концерт Моргенштерна в Омске, если появится возможность? Да, конечно. Тем более был прецедент (после высказываний Хабиба Нурмагомедова отменили концерт Егора Крида в Махачкале - прим.). Можно выйти с инициативой для людей, и я думаю, что многие родители поддержат. Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поет. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас! Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают, в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна.Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их. И это его осознанный выбор, он сам его сделал. Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится", - приводит слова Шлеменко Sport24.Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев также высказался за запрет концертов Моргенштерна. "Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн - отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально", - цитирует боксера "Спорт-Экспресс".