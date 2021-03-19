«Э, дорогой, иди, а!»: депутат занял место инвалида на парковке перед акиматом в Казахстане

Народный избранник ездит на люксовом внедорожнике – на Mercedes-Benz G-классаВ Талгаре блогеры сняли на видео водителя Mercedes-Benz G-класса, который припарковался на месте, предназначенном для инвалидов.На кадрах запечатлена территория возле районного акимата в Талгаре. На месте парковки, предназначенной для инвалидов, стоял Mercedes-Benz G-класса. Однако водитель на вопрос, является ли он человеком с ограниченными возможностями, ответил отрицательно.Между блогерами и водителем Gelandewagen произошла словесная перепалка на повышенных тонах.«Девушка, вы видели, я пытался развернуться. Что вы докопались до меня? Девушка, это не ваши проблемы. Не надо мне, мне 60 лет, не объясняйте мне. Э, дорогой, иди а, не морочь мне голову, задолбали уже» – сказал мужчина.Авторы видео отмечают, что водителем внедорожника оказался депутат Талгарского районного маслихата. Также на кадрах запечатлен полицейский, пообещавший разобраться в ситуации и принять необходимые меры.Видео в Сети активно обсуждают пользователи. Многие негативно высказались по поводу поведения народного избранника.В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали опубликованные кадры.«По данному факту в отношении водителя 1960 года рождения составлен протокол по двум статьям КоАП РК. Это ст. 597 ч. 4 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов), предусматривающей штраф в 10 МРП, а также ст.595 ч.1 (Невыполнение требований правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки) с наложением штрафа в размере 5 МРП», – сообщили в пресс-службе ведомства.