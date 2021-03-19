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Нельзя повышать зарплату чиновникам, когда народ нищенствует - казахстанский юрист

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:23
Нельзя повышать зарплату чиновникам, когда народ нищенствует - казахстанский юрист
Фото из открытых источников
На 30-150% планируют повысить заработную плату сотрудникам государственных органов. Эта новость, безусловно, вызвала массу негодования в обществе. В Сети казахстанцы отмечают, что регулярные надбавки чиновникам — не приводят к значительным переменам. По словам известного казахстанского юриста Жангельды Сулейманова, решение об увеличении дохода госслужащим на фоне обнищания народа — издевательство, передает ИА «NewTimes.kz».

Нельзя повышать зарплату чиновникам, когда народ нищенствует - казахстанский юрист
Информация о новой системе оплаты труда сотрудникам госаппарата прозвучала на днях. Тогда представитель департамента государственной службы АДГС сообщил, что эта методика позволит ввести равную оплату за равный труд. В беспокойстве за социальную уравниловку чиновников, специалисты забыли о тех, кто формирует заработный фонд чиновников — рядовых казахстанцах. Насколько известно, мало кому, кто работает вне государственного сектора, повысили уровень доходов.

«Руководство ЕНПФ получало в 2018 году в среднем 2,3 миллиона тенге в месяц. Руководство Фонда медстрахования получило в 2019 году около 1,6 миллиона тенге в месяц. И еще есть сотни всяких Нацкомпаний, где наверное еще больше получают, чем в ЕНПФ и ФСМС. А многие наши люди получают 50-60 000. То есть в 30-50 раз меньше, чем паразиты. Простому человеку всей жизни не хватит, чтобы заработать 27 млн. тенге, которые руководители ЕНПФ получают за год. При зарплате 50 000, можно за 40 лет заработать только лишь 24 млн. Так не должно быть!!! Это просто позорище и днище, когда работники государственных компаний получают в 50 раз больше чем простые люди. Это аморально! Это противоестественно! Несправедливо! Такого не может быть в нормальной стране. Такие паразиты разжигают социальную рознь и формируют у народа ненависть к чиновникам», — выразил свое мнение в посте Жангельды Сулейманов (пунктуация и орфография автора здесь и далее по тексту сохранены — прим. NT).

В своем сообщении правозащитник вспомнил опыт начисления заработной платы чиновникам, который применялся в советское время.

«Разве могло быть это в Советском Союзе, чтобы чиновник получал в 50 раз больше. В СССР в 70-е годы минимальная зарплаты была примерно 100 рублей. А партийные бонзы получали около 500 рублей, то есть в 5 раз больше, но не в 50 как получают руководители ЕНПФ. Даже у Брежнева зарплата была 1500 рублей. В 15 раз больше минимальной. И это у первого лица Великой страны. Я сегодня подал предложение Президенту о введении ограничения заработных плат чиновников во всех государственных и квазигосударственных организациях. Везде, где собственником является государство. В России отношение доходов богатых к беднейшим составляет 13,5 раза, а богатых чиновников к беднейшим – 10 раз. Такое соотношение называется децильный коэффициент. У нас общий такой коэффициент равен 8.5, и тогда наши чиновники богаче беднейших в 6.3 раза. Вот это и есть предельное соотношение заработной платы любого чиновника к минимальной заработной плате – 6.3 раза, то есть зарплата любого чиновника должна быть не выше 6.3 МЗП – 267 750 тенге. Токаев может установить этот предел за один месяц», — добавил эксперт, внося ремарку, что даже при таком уровне дохода желающих работать на госслужбе не убавится.

Как заметил правозащитник, такая пропорциональная зависимость суммы зарплат чиновников от уровня минимальной заработной платы позволит слугам народа ощутить на себе все «прелести» МЗП. На сегодняшний день этот показатель равен 42 500 тенге.

Отметим, что тема повышения заработных плат бурно обсуждалась еще в прошлом году. Тогда с высоких трибун говорили, мол, если чиновники будут больше получать и у них будет хороший социальный пакет, то они не будут брать взятки. Смешно, не правда ли?

«Уже давно доказано, что размер заработных плат никак не связан с коррупцией. Знаете, есть такое выражение: «Денег много не бывает». Второй момент — порой, сумма взятки составляет миллионы американских долларов. Мы же не будем платить такие зарплаты. Человек совершает коррупционное преступление не потому, что у него маленький доход, а ввиду личных качеств. Все зависит от честности и порядочности людей, — сказал Жангельды Сулейманов.

Несмотря на возмущения людей, не сложно предположить, что никто намеченных планов отменять не будет. Скорее всего, повышения зарплат чиновников не избежать. Тогда может и о людях пришло время подумать, и улучшить их благосостояние на деле, а не на словах.


Источник: newtimes.kz
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