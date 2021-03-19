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В Telegram появилась новая функция

Просмотров:381 Опубликовано: Вчера, 20:37
В Telegram появилась новая функция
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.

Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.


Источник: ria.ru
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