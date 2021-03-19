Кардиологи назвали жирный продукт, снижающий холестерин и сахар

Употребление всего одного авокадо ежедневно способствует снижению уровня плохого холестерина в организме. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Российскую газету".



Согласно последним данным, продукт также эффективен в борьбе с высоким сахаром. Кардиологи пояснили, что благодаря особой молекуле жира, которая есть только в авокадо, продукт помогает улучшить самочувствие пациентов с диабетом второго типа.



Рекомендуется есть авокадо в сыром виде, используя как основу для бутерброда или закуску для рыбы или курицы.



Одно из самых полезных блюд - тост с авокадо на цельнозерновом хлебе. Для этого нужно смешать авокадо, лимонный сок, соль, перец и аккуратно размять все это тыльной стороной вилки. Пюре следует распределить поверх поджаренного цельнозернового хлеба.



Ранее специалисты называли авокадо одним из самых полезных продуктов для укрепления иммунитета. "Там есть и витамин D, и омега-жиры, и витамин E. Витамины D и E - это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", - заявила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.