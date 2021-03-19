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Кардиологи назвали жирный продукт, снижающий холестерин и сахар

Просмотров:444 Опубликовано: Вчера, 22:11
Кардиологи назвали жирный продукт, снижающий холестерин и сахар
© elements.envato.com
Употребление всего одного авокадо ежедневно способствует снижению уровня плохого холестерина в организме. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Согласно последним данным, продукт также эффективен в борьбе с высоким сахаром. Кардиологи пояснили, что благодаря особой молекуле жира, которая есть только в авокадо, продукт помогает улучшить самочувствие пациентов с диабетом второго типа.

Рекомендуется есть авокадо в сыром виде, используя как основу для бутерброда или закуску для рыбы или курицы.

Одно из самых полезных блюд - тост с авокадо на цельнозерновом хлебе. Для этого нужно смешать авокадо, лимонный сок, соль, перец и аккуратно размять все это тыльной стороной вилки. Пюре следует распределить поверх поджаренного цельнозернового хлеба.

Ранее специалисты называли авокадо одним из самых полезных продуктов для укрепления иммунитета. "Там есть и витамин D, и омега-жиры, и витамин E. Витамины D и E - это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", - заявила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.


Источник: tengrinews.kz
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