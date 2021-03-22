Байдену рекомендуют искать союзника в лице Казахстана

На фоне соперничества США с Россией и Китаем, которое является определяющим конфликтом XXI века, американскому президенту Джо Байдену рекомендуют искать союзников среди стран Центральной Азии, и в первую очередь в лице Казахстана. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, переведенной ИноСМИ, сообщает Tengrinews.kz.



Центральную Азию автор статьи называет регионом, где присутствие США является самым слабым на планете.



"Невнимание команды Байдена к Центральной Азии - это наследие, доставшееся ей от прежних администраций, начиная с 1991 года, когда распался Советский Союз. После этого распада США начали налаживать связи с Центральной Азией, но только в тактических интересах и по принципу "ты мне - я тебе", - пишет специалист по вопросам национальной безопасности и внешней политики Камран Бохари.



Новой администрации президента США придется учитывать этот регион в своих стратегических расчетах, если она намерена возобновить связи с внешним миром после четырех лет политики Трампа под лозунгом "Америка прежде всего".



"Америке пора разработать более обширную стратегию для этого региона, приняв во внимание стремительные геополитические изменения в Евразии, где Пекин стремится заполнить вакуум, возникший по причине ослабления российского влияния", - говорится в публикации.



По мнению автора статьи, самые большие возможности у США среди стран Центральной Азии в отношениях с Казахстаном.



"Будучи самой крупной центральноазиатской страной по площади и размерам экономики, Казахстан является естественным лидером в этом регионе. При новом президенте Касым-Жомарте Токаеве он может стать настоящим стратегическим партнером США", - пишет американское издание.



"Казахстан уже оказывает сопротивление Москве и Пекину по таким вопросам, как российские попытки сохранить свое региональное влияние и агрессивные китайские инвестиции. По этой причине он многое выиграет от укрепления сотрудничества с США. Сильный Казахстан, добивающийся успехов на пути политических реформ и экономического развития, может стать примером для всего региона. А еще он может стать олицетворением успеха американской кампании по формированию светского государственного управления в странах с мусульманских большинством, включая права женщин и меньшинств, а также охрану окружающей среды", - говорится в статье.



"Казахстан может положительно отнестись к помощи США в реализации демократических реформ. Поэтому Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество с этой страной на всех уровнях, не ограничиваясь сопротивлением Китаю. Казахи демонстрируют лидерские качества в международной дипломатии, проведя несколько раундов сирийских мирных переговоров, а также организовав переговоры по Афганистану и Ирану. Казахстан способен помочь Вашингтону в афганском вопросе после ухода оттуда США. Он может оказать содействие в противостоянии ядерным амбициям Ирана, а также в сдерживании Турции, которая заглядывается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией", - продолжает аналитик.



Для достижения этих целей администрации Байдена советуют уделить пристальное внимание Центральной Азии: "Для начала команда Байдена-Харрис должна назначить специального представителя в этот регион. Белый дом может и должен воспользоваться тем, что Казахстан традиционно устраивает форумы многосторонней дипломатии, а Узбекистан открыл свою экономику. Это поможет отстаивать свои дипломатические и экономические интересы во всей Евразии".



"Внешняя политика Америки вступает в исторический этап на фоне усиления Пекина. И Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США восстановить свое мировое лидерство", - заключает эксперт.