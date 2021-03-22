Бездомный пробрался в дом Джонни Деппа, напился и принял душ

В дом известного актера Джонни Деппа в Лос-Анджелесе пробрался бездомный мужчина, который быстро освоился, успев не только порадовать себя выпивкой из запасов актера, но и принять душ.
Чтобы выгнать непрошеного гостя, полицейским пришлось выбивать дверь, пишет TMZ.
Первым о встрече с чужаком в полицию сообщил сосед актера: он застал бездомного на своем заднем дворе, рядом с бассейном. Заметив владельца участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей Деппу.
Вскоре полицейские получили второе обращение, поступившее уже от сотрудников службы безопасности голливудской звезды. Приехав на место, офицеры застали незваного гостя за принятием душа. Прекращать водные процедуры мужчина отказался, и сотрудникам полиции пришлось выбивать дверь.
Отмечается, что мужчина также нашел в доме алкоголь и напился. По данным издания, его привлекли к ответственности за вандализм и поврежденную дверь.
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