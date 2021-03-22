Поддержавший Навального актёр вновь ответил Никите Михалкову

Российский актер Семен Трескунов вновь высказался в адрес режиссера Никиты Михалкова, выразив несогласие с позицией заслуженного деятеля в вопросе поддержки Алексея Навального. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию артист рассказал в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?", сообщает Tengrinews.kz.
Напомним, Трескунов - один из артистов, открыто поддержавших арестованного политика Алексея Навального и призывавших выйти на митинги.
Никита Михалков в своей программе "Бесогон" раскритиковал артистов и заявил, что не понимает их недовольства, учитывая их солидные гонорары.
"Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей?.." - обратился мэтр к артистам.
В ответ Трескунов записал видеообращение к режиссеру и вызвал его на публичную дискуссию. Он заявил, что если он и его коллеги протестуют, это не значит, что им недостаточно денег. Актер отметил, что Михалков все свел к размеру гонораров и обесценил все, что формирует актера как творческую личность.
"Ни я, ни мои коллеги не протестуем против своей страны. Мне кажется, мы свою страну очень любим и под страной понимаем вполне определенные вещи: народ, который ее населяет, культуру, которая объединяет этот народ, письменность и язык. Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства", - заявил звезда фильмов "Хороший мальчик" и "Призрак".
В недавнем выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" Михалков ответил на выпады в свой адрес российских актеров.
И вот Трескунов продолжил теледискуссию. "Он (Михалков. - Прим.) выложил в программу человека по имени Михаил Шахназаров, который мне ответил: "Отвага, Семен, это не ты, отвага - это наши парни в Сирии, это антитеррористические рейды ФСБ - вот что такое отвага". Сказал мне Никита Сергеевич посредством другого человека. И я в этот момент окончательно расстроился. Честно скажу", - признался актер Ирине Шихман.
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