«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Марта
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поддержавший Навального актёр вновь ответил Никите Михалкову

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Поддержавший Навального актёр вновь ответил Никите Михалкову
Фото из открытых источников
Российский актер Семен Трескунов вновь высказался в адрес режиссера Никиты Михалкова, выразив несогласие с позицией заслуженного деятеля в вопросе поддержки Алексея Навального. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию артист рассказал в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?", сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, Трескунов - один из артистов, открыто поддержавших арестованного политика Алексея Навального и призывавших выйти на митинги.

Никита Михалков в своей программе "Бесогон" раскритиковал артистов и заявил, что не понимает их недовольства, учитывая их солидные гонорары.

"Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей?.." - обратился мэтр к артистам.

В ответ Трескунов записал видеообращение к режиссеру и вызвал его на публичную дискуссию. Он заявил, что если он и его коллеги протестуют, это не значит, что им недостаточно денег. Актер отметил, что Михалков все свел к размеру гонораров и обесценил все, что формирует актера как творческую личность.

"Ни я, ни мои коллеги не протестуем против своей страны. Мне кажется, мы свою страну очень любим и под страной понимаем вполне определенные вещи: народ, который ее населяет, культуру, которая объединяет этот народ, письменность и язык. Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства", - заявил звезда фильмов "Хороший мальчик" и "Призрак".

В недавнем выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" Михалков ответил на выпады в свой адрес российских актеров.

И вот Трескунов продолжил теледискуссию. "Он (Михалков. - Прим.) выложил в программу человека по имени Михаил Шахназаров, который мне ответил: "Отвага, Семен, это не ты, отвага - это наши парни в Сирии, это антитеррористические рейды ФСБ - вот что такое отвага". Сказал мне Никита Сергеевич посредством другого человека. И я в этот момент окончательно расстроился. Честно скажу", - признался актер Ирине Шихман.



Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Ирон
  • Ingul
 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:44
Трескунов с самого начала в своём первом обращении к Михалкову сказал: «Мне кажется, мы свою страну очень любим…». Капец, ему кажется!
Дальше его бла бла бла это коллективная вонь, которую многие приняли за единство духа.
А теперь Трескунов переобувается на каждом шагу своей болтовни. В общем ситуация когда, пятая точка нашла себе приключение, накуролесила и скоро притихнет.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика