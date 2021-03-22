Главный государственный санитарный врач обратился к казахстанцам

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам.



На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы.



Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране.



Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), не соблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина.



В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.



Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса.



Во многих странах мира также, ужесточаются карантинные мероприятия.