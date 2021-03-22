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Главный государственный санитарный врач обратился к казахстанцам

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Главный государственный санитарный врач обратился к казахстанцам
Фото из открытых источников
Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам.

На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы.

Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране.

Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), не соблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина.

В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.

Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса.

Во многих странах мира также, ужесточаются карантинные мероприятия.


Источник: alau.kz
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