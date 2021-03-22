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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыты недостатки Геннадия Головкина

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Раскрыты недостатки Геннадия Головкина
Фото из открытых источников
Youtube-канал «Лаборатория бокса» прокомментировал актуальные кондиции казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает Sports.kz.

— Геннадий уже возрастной боксер, у него проблемы с реакцией и скоростью сейчас, мне кажется. У него уменьшилась скорость, и он уже сам стал чуть хуже видеть удары противника из-за своего возраста и чуть медленнее реагировать, — говорит автор канала.

Добавим, что в апреле Головкину исполнится уже 39 лет. На данный момент он все еще является чемпионом мира в среднем весе — ему принадлежат титулы IBF и IBO. Ранее Геннадий также владел поясами WBC и WBA Super, но лишился их в рематче с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (55-1-2, 37 КО).


Источник: sports.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Барабашка
 ABCD (Посетители) Сегодня, 19:40
Всему своё время!
 
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  • arelav_74
  • Барабашка
 синдбад (Посетители) Сегодня, 17:26
Его достоинства стократно перевешивают недостатки. Я горжусь и восторгаюсь такими одарёнными людьми.
 
 

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