Раскрыты недостатки Геннадия Головкина

Youtube-канал «Лаборатория бокса» прокомментировал актуальные кондиции казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает Sports.kz.



— Геннадий уже возрастной боксер, у него проблемы с реакцией и скоростью сейчас, мне кажется. У него уменьшилась скорость, и он уже сам стал чуть хуже видеть удары противника из-за своего возраста и чуть медленнее реагировать, — говорит автор канала.



Добавим, что в апреле Головкину исполнится уже 39 лет. На данный момент он все еще является чемпионом мира в среднем весе — ему принадлежат титулы IBF и IBO. Ранее Геннадий также владел поясами WBC и WBA Super, но лишился их в рематче с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (55-1-2, 37 КО).