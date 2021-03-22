Бронзовый памятник Ленину продают в Петропавловске за 9 000 000

При капитализме можно купить абсолютно всё, в том числе и памятник Ленину. Объявление о продаже бронзового Ильича высотой 3,5 метра появилось на сайте OLX.



Владелец сообщает, что памятник весит 1400 килограмм, передает Петропавловск.news.



Два года назад мы уже писали о том, что на этом же сайте объявлений продавали каменный бюст Ленина за 150 тысяч тенге. Но таких бюстов в советское время произвели тысячи: они были в каждой школе, музее, библиотеке и в любой другой организации. А вот трехметровый бронзовый памятник — это вещь намного более серьезная.



Владелец отказался рассказывать, откуда у него такой ценный экспонат, сообщив только, что продает памятник не как лом цветного металла, а именно как исторический памятник. Цена на Ленина указана в размере 1 600 000 Т, но в тексте объявления имеется уточнение, что сумма указана в рублях.



В переводе на национальную валюту — это около 9 миллионов тенге. На постаменте имеется любопытная маркировка: «Художественный Фонд СССР, Мытищинский завод художественного литья».



Если памятник действительно из бронзы, то его стоимость на рынке лома цветных металлов примерно равна 2 миллионам тенге при весе в 1400 килограмм. Другое дело, что законность таких манипуляций с памятником несколько сомнительна.



