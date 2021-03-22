«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Марта
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бронзовый памятник Ленину продают в Петропавловске за 9 000 000

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 18:44
Бронзовый памятник Ленину продают в Петропавловске за 9 000 000
Фото pkzsk.info
При капитализме можно купить абсолютно всё, в том числе и памятник Ленину. Объявление о продаже бронзового Ильича высотой 3,5 метра появилось на сайте OLX.

Владелец сообщает, что памятник весит 1400 килограмм, передает Петропавловск.news.

Два года назад мы уже писали о том, что на этом же сайте объявлений продавали каменный бюст Ленина за 150 тысяч тенге. Но таких бюстов в советское время произвели тысячи: они были в каждой школе, музее, библиотеке и в любой другой организации. А вот трехметровый бронзовый памятник — это вещь намного более серьезная.

Владелец отказался рассказывать, откуда у него такой ценный экспонат, сообщив только, что продает памятник не как лом цветного металла, а именно как исторический памятник. Цена на Ленина указана в размере 1 600 000 Т, но в тексте объявления имеется уточнение, что сумма указана в рублях.

В переводе на национальную валюту — это около 9 миллионов тенге. На постаменте имеется любопытная маркировка: «Художественный Фонд СССР, Мытищинский завод художественного литья».

Если памятник действительно из бронзы, то его стоимость на рынке лома цветных металлов примерно равна 2 миллионам тенге при весе в 1400 килограмм. Другое дело, что законность таких манипуляций с памятником несколько сомнительна.



Источник: pkzsk.info
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика