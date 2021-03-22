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Россия поставит Казахстану дополнительно 4 миллиона доз вакцины «Спутник V»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Россия поставит Казахстану дополнительно 4 миллиона доз вакцины «Спутник V»
Фото: primeminister.kz
Аскар Мамин провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве.

В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 миллионов доз российской вакцины «Спутник V».

«Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», – сказал Аскар Мамин.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине этого года в Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы.

Россия – ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана. Товарооборот за 2020 год составил 18,2 миллиарда долларов США. В Казахстане действуют свыше 10 тысяч предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием.

На встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждены состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и другое), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

Актуальные вопросы взаимодействия двух стран в геологической сфере обсуждены с председателем правления «Росгеология» Сергеем Горьковым.

Проекты сотрудничества в космической отрасли рассмотрены на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

В поездке приняли участие заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, здравоохранения – Алексей Цой, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Ермек Кошербаев и другие.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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