Жириновский увидел "символ" в падении Байдена на трапе

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране.



19 марта Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".



Владимир Жириновский отметил, что любой человек может упасть, если споткнется, зацепится ногой или поскользнется, но американский президент превзошел сам себя, сделав это три раза подряд. Своими мыслями Жириновский поделился в Telegram.



Но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ… — высказался он.

Жириновский также обратился к словам писателя Юрия Бондарева, который в 1980-е годы заметил сходство между перестройкой и самолетом на взлете, однако неизвестно где он в итоге совершит посадку.