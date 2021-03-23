«Все бесплатно». Казашка рассказала о вакцинации от COVID-19 в Москве

Уроженка Казахстана Гульнар Ахметова рассказала, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве, почему она решила довериться российским разработчикам вакцины и какие побочные эффекты испытала после приема, передает корреспондент Tengrinews.kz.Гульнар прошла первый этап вакцинации "Спутником V" 28 декабря, второй - 18 января. Ее мама вакцинировалась 6 и 27 января. Как пояснила Гульнар, в то время программа вакцинации шла поэтапно, сначала вакцинировали врачей, затем постепенно добавляли в список на прививку разные группы населения. Но, помимо этого, добровольцы могли прийти в поликлинику и привиться по желанию. Все было бесплатно."Никто не отказывал ни в чем, можно было прийти, сказать, что хочешь получить вакцину. Мы пришли, потому что нам хотелось уже выйти из этой изоляции. И потом зачем рисковать здоровьем, если можно сделать прививку и жить нормальной человеческой жизнью. Мы сознательно пошли на это. Мне 60 лет, маме 89, я кандидат экономических наук, мама у нас ветеран труда, заслуженный химик. Она сказала, что нам всем нужно вакцинироваться", - поделилась Гульнар.Отметим, Гульнар - гражданка России, ее мама - гражданка Казахстана, но обеим вакцину поставили бесплатно после их обращения.Прививку москвичкам ставили в обычной городской поликлинике. Гульнар пояснила, что врачи не настаивали, но для себя они самостоятельно перед вакцинацией сдали экспресс-тест на антитела и ПЦР-анализ на коронавирус."Пришли, нам сразу назначили дату второй вакцинации, когда нам удобно, в какое время. Просто одна ампула рассчитана на пять инъекций, поэтому врачи должны составить список групп по пять человек. К примеру, первая пятерка в 8 утра, вторая - в 08.30, третья - в 09.00 и так далее. Ампулы все время находятся в холодильнике, они заранее вытаскивают, готовят. Приходишь, все готово, заполняешь анкету на наличие хронических заболеваний и прочего. С этой анкетой заходишь к терапевту, он смотрит, измеряет температуру, пульсоксиметр измеряет объем легких, насыщаемость кислородом. Это быстро все", - рассказала Гульнар.По ее словам, укол был совершенно безболезненный. Но после она почувствовала напряжение в месте укола."У меня все-таки мышцы плеча полдня были в скованном состоянии, как после долгого плавания или активного занятия физкультурой. Хотелось размять. А мама говорит, что вообще ничего не почувствовала. Нам выдали памятку, сказали три дня не мочить, в баню не ходить, не тереть. Предупредили, что может болеть место укола, вероятно небольшое повышение температуры, у кого-то голова поболит полдня. Но это все проходит. У нас ничего такого не было", - отметила Гульнар.Женщина считает, что в такие периоды люди обычно сильнее прислушиваются к себе и могут заметить недуги, на которые в другое время не обратили бы внимания. К примеру, у Гульнар после вакцинации кружилась голова, но она пояснила, что в тот день в городе было пасмурно, шел снег, была масса разных факторов для головокружения."Мы очень довольны, и мы рады, что прошли вакцинацию. Еще через три недели мы пришли в лабораторию и замерили количественный уровень антител, выработались они или нет. Вы же знаете, что официально эффективность этой вакцины - 91,6 процента. Но всегда можно попасть в эти 8,4 процента. Мы решили все-таки проверить, выработались они у нас или нет. Оказалось, что у меня показатель 211, а у мамы - 147. Врачи говорят, от 40 достаточно", - поделилась Гульнар.Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина "Спутник V" дает защиту на протяжении двух лет минимум. Но Гульнар отметила, что намерена отслеживать свой уровень антител каждые полгода, чтобы быть уверенной в безопасности."Это же новая вещь. Уровень антител имеет особенность снижаться. Какова скорость снижения этих антител? Мы для себя решили, что будем проверять, но не потому, что нам кто-то рекомендовал.Говорят, что даже если не будет антител, существует клеточная память, и если вы заразитесь коронавирусом через 2 года, то клеточная память моментально вспомнит, что такое уже было, и организм тут же начнет бороться. То есть вакцина - это не гарантия того, что вы не заразитесь, это гарантия того, что вы не умрете. В тяжелой форме болезни не будет.У меня перед глазами живой пример. Моя знакомая - врач, она была на передовой, многие из них переболели еще в апреле-мае. А потом они заболели повторно осенью. И во второй раз это было гораздо страшнее и тяжелее, чем в первый раз. Болезнь протекала намного сложнее и хуже. Так что, если ты переболел, это не гарантия того, что ты не заболеешь еще сильнее", - объяснила она свое решение.Отметим, ни Гульнар, ни ее мама не болели коронавирусом, они сообщили, что строго придерживались социальной дистанции и избежали заражения.Гульнар пояснила, что среди своих знакомых не встречала антиваксеров и если поначалу к вакцине было осторожное отношение, то по мере увеличения выборки привившихся у горожан повышалось доверие. Сейчас прививочные бригады стоят в ТРЦ и других общественных местах."Поначалу была какая-то война вакцин, все это было политизировано. Было очень много негатива, говорили, что российская вакцина непроверенная. Но сейчас, особенно молодежь, очень осознанно все идут. Дочь нашей знакомой Дана учится в Гнесинской консерватории, спокойно после занятий с одногруппниками зашла в театр, где установлен пункт вакцинации, и все вместе сделали прививку. Сейчас они уже получили две вакцины.Говорят, что скоро уже детей будут вакцинировать. Если сейчас прививают лиц старше 18 лет, то в июне обещают давать вакцину 12-летним. Мы ждем из Казахстана нашего племянника, хотим вакцинировать его, если в Казахстане к тому времени не начнут еще", - добавила она.