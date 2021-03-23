Суд в США пересмотрит отмену смертного приговора Царнаеву

Судьи рассмотрят апелляцию, которая была подана еще при администрации Дональда Трампа.



Верховный суд США рассмотрит возможность смертной казни Джохара Царнаева за теракт на Бостонском марафоне.



Суд пересмотрит решение апелляционного суда об отмене смертного приговора, передает CBS News.



"Верховный суд примет к рассмотрению прошение правительства о пересмотре дела бостонского террориста Джохара Царнаева", - сообщил Верховный суд в своем Twitter.



В сообщении подчеркивается, что еще неизвестно, как администрация Джо Байдена отнесется к делу Царнаева. Первоначально судебное преследование и решение добиваться смертного приговора было принято при президенте Бараке Обаме, тогда Байден занимал пост вице-президента.



В декабре 2018 года его защита обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор, что и было сделано.



Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Погибли три человека, более 200 были ранены. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.



По этому же делу студенты из Казахстана Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне.



Азамат Тажаяков отсидел три года в американской тюрьме вернулся в Казахстан в июне 2016 года. Диас Кадырбаев был освобожден из тюрьмы после отбытия срока в августе 2018 года.