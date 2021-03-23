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Врач назвала защищающий от старения витамин

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 16:13
Врач назвала защищающий от старения витамин
Фото: pixabay
Дефицит витамина К, содержащийся в зеленых продуктах, может ускорить старение, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.

При его недостатке в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы в иммунной системе, а старение организма ускоряется.

- То есть это (витамин К) предотвращает возрастные явления, — заявила врач.

По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови.

Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток и кровотечение останавливается, — привела пример медик.

Этот витамин нужен для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей. Кроме того, он необходим детям для развития скелета и пожилым для защит от остеопороза.

Много витамина К содержится в продуктах зеленого цвета, например, шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.


Источник: zakon.kz
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