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Нур-Султан засыпало сугробами. Свирепствует буран

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Нур-Султан засыпало сугробами. Свирепствует буран
Фото zakon.kz
Столица утопает в сугробах, а коммунальные службы работают в три смены, а движение пригородных маршрутов приостановлено.

Нур-Султан накрыла снежная буря, в весеннюю пору в столице можно наблюдать за обильным снегопадом, передает VRK.News.

Из-за обильного снегопада здания и небоскребы едва видны жителям и гостям столицы.

По словам синоптиков, сегодня, 23 марта в столице наблюдается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 0-2 мороза.

Коммунальщики не успевают убирать снег

В акимате столицы пояснили, что сегодня в уборке снега задействовано 960 единиц спецтехники и свыше 1700 дорожных рабочих.

За прошедшие сутки из столицы вывезли 31 тысяч кубометров снега. Проведение снегоуборочных работ в городе Нур-Султане предусмотрено в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

Тем временем астанчане продолжают жаловаться на работу коммунальных служб.

Вместе с тем, по данным ДЧС Акмолинской области, с 10.30 в связи с ухудшением погодных условий – ограниченная видимость, боковой ветер и обильный снегопад — введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. г. Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.
на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 16-51, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

Приостановлено движение автобусов

Из-за сильной метели в Нур-Султане также приостановлено движение пригородных маршрутов, сообщает оператор городского транспорта CTS.

В частности, перестали ходить автобусы № 302, 305, 307, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 326. Маршрут №12 не доезжает до улиц Арнасай, Сарытогай и Беласар (не заезжая в жилой массив Пригородный, идет напрямую в аэропорт).

Также непогода повлияла на работу столичного аэропорта.

«В связи с погодными условиями отменен рейс Нур-Султан - Жезказган. Также штормовое предупреждение действительно с 11:00 до 18:00. Ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с.Отметим, что в связи с метеоусловиями два рейса отправлены в Алматы. Это Рейс Шымкент - Нур-Султан и Костанай - Нур-Султан», — сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

С 16:30 до 20:00 аэродром закрыт для очистки от снега. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и следить за сообщениями авиакомпаний и соцсетями международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.



Источник: zakon.kz
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