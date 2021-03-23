Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший спортивную карьеру, исключен из всех рейтингов UFC. Теперь чемпионский пояс в легком весе официально объявлен вакантным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



На прошлой неделе президент UFC Дана Уайт подтвердил, что российский чемпион легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов "на 100 процентов завершил свою карьеру.



Известные бойцы ММА Конор Макгрегор, Джон Джонс и Тони Фергюсон язвительно отреагировали на эту новость.



"Когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, известный, у тебя есть деньги - отказаться от всего этого очень сложно. Возможно, люди никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Потому что у всех своя точка зрения. На мой взгляд, мне нужно остановиться. Потому что я чувствую, что каждый мой бой, каждый тренировочный лагерь отнимает годы у моей матери", - прокомментировал завершение карьеры Хабиб.



В октябре прошлого года Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. Теперь на первое место этого рейтинга вернулся американский боец Джон Джонс, выступающий в полутяжелой весовой категории. Чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга в этом весе занимают американцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.



Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. Потом он провел три успешных защиты титула - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, Порье и Гэтжи. В октябре 2020 года, после победы над Гэтжи, спортсмен объявил о завершении карьеры. Всего в послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.



Напомним, в 2020 году Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге самых обсуждаемых персон в Казахстане. Первые две строчки рейтинга заняли Косым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.