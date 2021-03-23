Эксперт высказалась об исконном календаре казахов

Наурыз - это главный праздник в году у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. По какому календарю его празднуют казахи? Доктор искусствоведения, культуролог-этномузыковед и профессор Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Асия Мухамбетова поделилась мнением с Tengrinews.kz.



"Наурыз - неотъемлемая часть древнего тенгрианского циклического календаря. Сегодня он более известен как "12-летний животный, китайский или восточный календарь", был основой кочевой цивилизации и регулятором всех сторон жизни кочевого общества", - рассказывает Асия Мухамбетова.



"Казахи называли его мүшел (мушель), также мүшел назывался сам 12-летний животный цикл, который был его основой. Он был известен любому казаху хотя бы потому, что кочевники вели счет годам жизни именно по мушелам. А свой возраст знал каждый. Календарь этот является ценнейшим источником изучения традиционного мировоззрения, духовной жизни, национального характера".



Эксперт поделилась, что в традиционной культуре кочевников Центральной Азии с древнейших времен использовался циклический 60-летний календарь, называемый по-казахски мүшел. Он состоит из пяти 12-летних циклов, в которых каждый год назван именем животного: тышқан (мышь), сиыр (корова), барыс (барс), қоян (заяц), ұлу (дракон), жылан (змея), жылқы (лошадь), қой (овца), мешiн/маймыл (обезьяна), тауық (курица), ит (собака) и доңыз (кабан).



В 1926 году в Казахстане с запретом празднования традиционного новогоднего праздника Наурыз был также официально запрещен и мушел, поэтому в настоящее время о его былом употреблении помнят только казахи преклонного возраста.



"Более молодые поколения казахов чаще всего знают о нем как о восточном, китайском или японском календаре, и таким образом, несмотря на свою сложность, он стал в настоящее время одним из феноменов массовой культуры. Однако важно отметить, что 12-летний животный календарь был хорошо известен практически всем кочевым тюрко-монгольским народам, части народов Кавказа, а также тунгусо-манчжурским народам Сибири. Есть следы его использования и у славян (болгар)", - отмечает Асия.



Спикер подчеркнула, что еще в советской науке среди исследователей животного календаря утвердилась единая точка зрения относительно его создателей. "Кочевники использовали этот сложный календарь, чтобы выжить в суровых и изменчивых условиях резко континентального климата Центральной Азии. Он был необходимой основой, регулирующей хозяйственно-экономическую, политическую, духовную и культурную жизнь, а также ритм личной жизни индивида - словом, все стороны жизни кочевого общества. Животный календарь осуществлял эти функции благодаря лежащему в его основе глубокому изучению космоса и его влияния на земную жизнь".



Она также добавила, что в современной науке мүшел называют по-разному. По происхождению его называют календарем центрально-азиатских кочевников, по названиям годов - 12-летний циклический животный календарь, по территории - лунно-солнечный календарь стран Юго-Восточной Азии, по планете, которая дает отсчет 12-летнего цикла, - Юпитерный календарь.



"Но точнее всего называть его Тенгрианский календарь, так как кочевников Центральной Азии объединяла единая религия – тенгрианство, которая была государственной в Тюркском каганате и империи Чингис-хана. Великие религии со своей картиной мира, моралью, пониманием времени и пространства являются основой культур и цивилизаций. Так, тенгрианство - основа цивилизации тюрко-монгольских кочевых народов, иначе говоря, тенгрианского суперэтноса, - делится Асия. - Тенгрианский календарь является самым сложным из ныне действующих в мире. Помимо движения Солнца и Луны, он учитывает 12-летний цикл обращения Юпитера вокруг Солнца и 30-летний цикл Сатурна. В 60-летнем цикле содержатся два сатурновых, пять юпитерных и шесть 10-летних циклов".



Как могли "дикие номады" иметь такой уровень астрономических знаний, который позволил им столь хорошо понимать ход планет и создать свой уникальный календарь?



Традиционно лучшими древними астрономами считаются морские народы, которых плавание в открытом море заставило изучить ночное небо, чтобы ориентироваться по звездам. По словам эксперта, перекочевки, совершаемые номадами, требовали не меньших знаний, чем морские плавания. Их путешествия по длительности во много раз превосходили морские маршруты современников.



Таким образом, предпосылками глубокого знания космоса и создания тенгрианского календаря были:



постоянные передвижения больших масс людей на большие расстояния;

длительность выращивания скота - основного продукта животноводческого производства;

необходимость долгосрочных прогнозов погоды в зоне неустойчивого резко континентального климата Центральной Азии. У казахов функции наблюдения за звездами, счета времени и предсказания погоды исполняло особое жреческое сословие - профессиональные астрономы-есепшi.

"В современном мире календари многих народов являются привнесенными, заимствованными, насажденными, и их появление знаменовало разрыв с древним "естественным" временем и его культурой и переход ко "времени цивилизации". Мүшел, возникший ранее чем 5 тысяч лет назад, у казахов сохранился до ХХ века. Его длительное употребление параллельно с системой мусульманского исчисления времени демонстрировало незыблемость тенгрианства на земле, принявшей суфийскую форму ислама, но не изменившей и своей древней религии", - считает Асия Мухамбетова.