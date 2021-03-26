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«Происходит расправа» - Юлия Навальная об ухудшении здоровья мужа

Просмотров:584 Опубликовано: Сегодня, 09:55
«Происходит расправа» - Юлия Навальная об ухудшении здоровья мужа
Коллаж - Колония в Покрове
Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный уже несколько недель испытывает сильные боли в спине и правой ноге, состояние его здоровья внушает серьезные опасения, сообщила в четверг, 25 марта, адвокат Навального Ольга Михайлова. Ей и адвокату Вадиму Кобзеву в четверг удалось встретиться со своим подзащитным в колонии в Покрове Владимирской области.

Михайлова оценила состояние Навального как «крайне неблагополучное», сообщает «Дождь».

По словам адвоката, у Навального сильные боли уже почти месяц, но он запрещал об этом рассказывать.

«Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего», – сказала Михайлова. По ее словам, из лекарств осужденному оппозиционеру дают ибупрофен в таблетках и в виде мази. Накануне, как сообщается, ему сделали МРТ, но о результатах не сообщили.

Соратники Навального также опубликовали два его заявления —одно на имя начальника колонии, другое на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Заявления переданы через адвокатов и опубликованы с его разрешения. В первом заявлении говорится, что Навальный испытывал боли в спине еще 25 февраля и тогда же требовал, чтобы его осмотрел приглашенный им специалист из института имени Склифосовского, однако и начальство СИЗО, и начальство колонии в этом отказали. Навальный считает, что отказ допустить к нему специалиста, а также отсутствие должного лечения – нарушение его права на получение медпомощи и издевательство над ним. Во втором заявлении Навальный требует, чтобы его сняли с учета как «склонного к побегу», поскольку сейчас его каждый час ночью будит проверяющий, что Навальный расценивает как пытку бессонницей.

Жена Навального Юлия после публикации документов призвала президента Владимира Путина «немедленно освободить» Навального. «То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах», —написала она в Instagram'е. Она также утверждает, что Навальному в колонии не передают лекарства и составленный для него список упражнений.

С чем связано состояние Навального — неясно. В августе прошлого года он перенес отравление, как утверждается, нервно-паралитическим веществом «Новичок» и долгое время находился в коме. После лечения и реабилитации врачи в Германии констатировали, что он практически полностью восстановился. Во время пребывания в СИЗО в Москве, куда он был помещен в январе, Навальный на здоровье не жаловался. Из Москвы он был этапирован в конце февраля — сначала в СИЗО в Кольчугино, затем в колонию.

Адвокаты сообщили о проблемах со здоровьем Навального накануне, после того, как их не пустили к их подзащитному.

В четверг сообщалось, что режиссеры, писатели, актеры и другие общественные и культурные деятели обратились с письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, обеспечить ему беспрепятственный доступ адвокатов и снять его с учёта как склонного к побегу.
Письмо подписали 158 человек, оно опубликовано на сайте «Новой газеты». Авторы указывают, что из-за метки о склонности к побегу Навального ночью каждый час будят сотрудники колонии. Это авторы письма расценивают как тяжелую физическую и психологическую пытку.



Источник: azattyq.org
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • 302847066
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  • watlow
  • elek
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:12
у Навального сильные боли уже почти месяц, но он запрещал об этом рассказывать.
Ну и зачем тогда это сообщение?

Навальный испытывал боли в спине еще 25 февраля и тогда же требовал, чтобы его осмотрел приглашенный им специалист из института имени Склифосовского,

Наверное и я потребую, что бы меня специалист из Склифа посмотрел. Чем я хуже него?
отсутствие должного лечения – нарушение его права на получение медпомощи и издевательство над ним
Ой и не говори, НавалЕнный, сколько пытаемся тут рассказать о нарушении своих прав- никто не чешется
Они просят обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному

А остальные- не люди?
Оппозиционный политик-это вообще улыбнуло. Чем бы ни заниматься, лишь бы не работать..
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:09
Цитата: Абвгд
Из за него вводят санкции и Казахстан от этого тоже страдает. Так что каждый заслуживает своё

в смысле изза него? lol
 
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  • elek
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:05
Из за него вводят санкции и Казахстан от этого тоже страдает. Так что каждый заслуживает своё.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:34
Вы думаете у нас малина?
 
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 302847066 (Посетители) Сегодня, 10:22
На территория европейского государства, в 21 веке, создан самый настоящий концлагерь, для того чтобы уничтожать человека как личность, в полном смысле этого слова. Я просто в шоке, как такое в наше время, ещё и в стране "таёжного союза", это может существовать? Просто пытают людей. Фактов много. Никуда мы от Гулага не ушли, он был, есть, и пока присутствует....
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:59
это очень характерно для Российского "правосудия", ничего удивительного.
слава богу хоть живой пока.
 
 

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