«Происходит расправа» - Юлия Навальная об ухудшении здоровья мужа

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный уже несколько недель испытывает сильные боли в спине и правой ноге, состояние его здоровья внушает серьезные опасения, сообщила в четверг, 25 марта, адвокат Навального Ольга Михайлова. Ей и адвокату Вадиму Кобзеву в четверг удалось встретиться со своим подзащитным в колонии в Покрове Владимирской области.Михайлова оценила состояние Навального как «крайне неблагополучное», сообщает «Дождь».По словам адвоката, у Навального сильные боли уже почти месяц, но он запрещал об этом рассказывать.«Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего», – сказала Михайлова. По ее словам, из лекарств осужденному оппозиционеру дают ибупрофен в таблетках и в виде мази. Накануне, как сообщается, ему сделали МРТ, но о результатах не сообщили.Соратники Навального также опубликовали два его заявления —одно на имя начальника колонии, другое на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Заявления переданы через адвокатов и опубликованы с его разрешения. В первом заявлении говорится, что Навальный испытывал боли в спине еще 25 февраля и тогда же требовал, чтобы его осмотрел приглашенный им специалист из института имени Склифосовского, однако и начальство СИЗО, и начальство колонии в этом отказали. Навальный считает, что отказ допустить к нему специалиста, а также отсутствие должного лечения – нарушение его права на получение медпомощи и издевательство над ним. Во втором заявлении Навальный требует, чтобы его сняли с учета как «склонного к побегу», поскольку сейчас его каждый час ночью будит проверяющий, что Навальный расценивает как пытку бессонницей.Жена Навального Юлия после публикации документов призвала президента Владимира Путина «немедленно освободить» Навального. «То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах», —написала она в Instagram'е. Она также утверждает, что Навальному в колонии не передают лекарства и составленный для него список упражнений.С чем связано состояние Навального — неясно. В августе прошлого года он перенес отравление, как утверждается, нервно-паралитическим веществом «Новичок» и долгое время находился в коме. После лечения и реабилитации врачи в Германии констатировали, что он практически полностью восстановился. Во время пребывания в СИЗО в Москве, куда он был помещен в январе, Навальный на здоровье не жаловался. Из Москвы он был этапирован в конце февраля — сначала в СИЗО в Кольчугино, затем в колонию.Адвокаты сообщили о проблемах со здоровьем Навального накануне, после того, как их не пустили к их подзащитному.В четверг сообщалось, что режиссеры, писатели, актеры и другие общественные и культурные деятели обратились с письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, обеспечить ему беспрепятственный доступ адвокатов и снять его с учёта как склонного к побегу.Письмо подписали 158 человек, оно опубликовано на сайте «Новой газеты». Авторы указывают, что из-за метки о склонности к побегу Навального ночью каждый час будят сотрудники колонии. Это авторы письма расценивают как тяжелую физическую и психологическую пытку.