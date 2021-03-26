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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Меня оклеветали»: фотографа из Казахстана подозревают в подготовке теракта в России

Просмотров:397 Опубликовано: Сегодня, 10:40
«Меня оклеветали»: фотографа из Казахстана подозревают в подготовке теракта в России
Скриншот видео
Его задержали в начале марта по подозрению в подготовке теракта на подстанции в пригороде Калининграда

3 марта житель Калининградской области был задержан по подозрению в подготовке теракта на подстанции «Северная» в пригороде Калининграда. По данным источника, мужчина переехал в регион из Казахстана и ранее работал на местном телеканале.

В Федеральной службе безопасности уточнили, что он планировал взорвать подстанцию «Северная» в Гурьевском округе. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца.

25 марта в судебном заседании публично назвали имя жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке террористического акта.

Во время слушания по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Зеленоградского районного суда по избранию меры сам задержанный, отвечая на вопросы судьи, представился Юрием Викторовичем Глотовым.

«Меня оклеветали», – заявил Юрий Глотов.

Он ходатайствовал о запрете фотосъемки в судебном заседании, поскольку не хочет, чтобы его лицо появилось в СМИ. Судья разрешила вести фотосъемку в зале суда, но запретила снимать самого подозреваемого.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:18
Цитата: Pinochet
прекрасно зная российское "правосудие"

Да? Откуда знаете? Приходилось быть под следствием? Судились? Подавали иски?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:44
прекрасно зная российское "правосудие" особенно в отношение т.н. террористов все так могет и быть.
но будем надеется все таки на компетентность и объективность.
 
 

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