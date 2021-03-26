«Меня оклеветали»: фотографа из Казахстана подозревают в подготовке теракта в России

Его задержали в начале марта по подозрению в подготовке теракта на подстанции в пригороде Калининграда3 марта житель Калининградской области был задержан по подозрению в подготовке теракта на подстанции «Северная» в пригороде Калининграда. По данным источника, мужчина переехал в регион из Казахстана и ранее работал на местном телеканале.В Федеральной службе безопасности уточнили, что он планировал взорвать подстанцию «Северная» в Гурьевском округе. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца.25 марта в судебном заседании публично назвали имя жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке террористического акта.Во время слушания по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Зеленоградского районного суда по избранию меры сам задержанный, отвечая на вопросы судьи, представился Юрием Викторовичем Глотовым.«Меня оклеветали», – заявил Юрий Глотов.Он ходатайствовал о запрете фотосъемки в судебном заседании, поскольку не хочет, чтобы его лицо появилось в СМИ. Судья разрешила вести фотосъемку в зале суда, но запретила снимать самого подозреваемого.