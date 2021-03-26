Падение именитого летающего лыжника на скорости 102 км/ч попало на видео

Даниэль-Андре Танде не смог закончить попытку прыжка во время разминки на этапе Кубка мира в Планице. Летающий лыжник из сборной Норвегии потерял равновесие и упал на скорости 102 км/ч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Eurosport.Спортсмен не удержал равновесие в полете, а после падения скатился вниз по склону. Соревнования на время прервали, но затем они были возобновлены.После падения Танде потерял сознание. У него сломана ключица и ребра, сообщает NRK."Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Он доставлен на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения", – сообщается на сайте FIS.По данным Nettavisen, спортсмен повредил легкие. Ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Норвежца ввели в кому, как минимум до пятницы.Даниэль-Андре Танде – четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях. Первое место в Планице занял японец Рею Кобаяси.