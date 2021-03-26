На 30 процентов подорожала стоимость лекарств в Казахстане

Стоимость фармацевтической продукции в январе-феврале достигла 25,6 млрд тенге — на 30,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом реальный рост выпуска составил 9,2%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Еnergyprom.kz.



В целом за 2020 год объем производства фармпродукции в РК достиг 138,3 млрд тенге — в полтора раза больше, чем за 2019 год.



Более 94% производства в секторе по итогам первых двух месяцев года пришлось лишь на 4 региона: Шымкент (7,2 млрд тенге), Алматы (6,6 млрд тенге), Алматинскую (5,3 млрд тенге) и Карагандинскую (5 млрд тенге) области. Как сообщили в МИИР РК, расположенный в Шымкенте завод АО «Химфарм» увеличил объем выпускаемой продукции в три раза, а находящееся в Алматы АО «Нобел АФФ» — на 27%.



По плану МИИР РК в этом году производство фармацевтической отрасли должно показать реальный рост на 5%. Положительное влияние окажет запуск производства вакцины против коронавирусной инфекции и пяти новых производств — АО «Химфарм», НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области, завода по выпуску иммунобиологических препаратов и вакцин и так далее.



При этом, несмотря на рост производства в отрасли и позитивные планы на 2021 год, за январь-февраль рост цен на фармацевтические препараты составил 9,5% к январю-февралю 2020 года.



Стоимость всех основных товарных групп увеличилась в пределах 2,1%–31,3%. Существенно выросли в цене антисептики: 5%-й раствор йода, этиловый спирт. Также заметно подорожал «Корвалол» — препарат без доказанной эффективности, зато с доказанным вызыванием привыкания и серьезными побочными эффектами. Выросли и цены на парацетамол, «Канефрон Н», «Хилак форте» и «Эссенциале форте Н».