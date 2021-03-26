Убийство девушки в Алматы - тело жертвы расчленили и спрятали части в мусорные баки

Подозреваемый в убийстве - 28-летний житель Туркестанской области. В соцсетях распространяется информация о том, что Аяжан далеко не первая его жертва.В полиции Алматы рассказали подробности расследования дела о жестоком убийстве 19-летней девушки.В полиции сообщили, что жертва познакомилась с подозреваемым в социальных сетях - в приложении для знакомств."Двадцатого марта получили сообщение о пропаже девушки. Сразу же данный факт зарегистрировали в ЕРДР и начали расследование, (...) 21 марта, в 22.00, мы установили адрес подозреваемого - квартира в одном из жилых домов в микрорайоне Нуркент в Алатауском районе. Гражданин 1993 года рождения. В момент задержания была взломана дверь квартиры. Увидев полицию, он пытался совершить суицид. В результате его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Под конвоем", - сказал замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.В отношении задержанного избрана мера пресечения - содержание под стражей.Он уточнил, что убийство было совершено в ночь на 20 марта - до поступления сообщения о пропаже девушки.Дело расследуют в управлении специальных прокуроров.О жестоком убийстве Аяжан ее близкие узнали случайно из соцсетей. В полиции им заявили, что не знали, как сообщить жуткие подробности гибели девушкиРодственники погибшей в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой требуют пожизненного срока для подозреваемого в убийстве. С их слов, девушку убили с особой жестокостью.Обращение родных убитой девушки опубликовал у себя на странице в Facebook Фонд помощи жертвам насилия "НеМолчиKZ". По их словам, поиски Аяжан родные начали сразу же, как только узнали, что девушка не вернулась с работы в общежитие, произошло это 19 марта. В полицию родные обратились 20 марта в 12:00."Но там сначала не брали заявление, потому что все были заняты на усилении, на митингах. Подключились друзья, волонтеры, стали делать запросы в службы такси. Брат Аяжан позвонил в 102 в 15:00 и заявил о пропаже девушки, после этого их вызвали на место работы, где ее видели последний раз, это уже было примерно 17:00 вечера. 21 марта волонтеры нашли таксиста, он сообщил адрес, по которому отвез Аяжан, при этом уточнил, что такси заказал некий Руслан", - приводятся данные о поисках.Адрес сообщили полиции и дальше уже искали ее через базовую станцию абонентского номера."Когда поехали по адресу, было примерно 23 часа ночи, там уже была полиция. В квартиру их не пустили, туда приехали две машины скорой помощи, потом вывели мужчину. Он был в крови, и увезли на скорой, а затем вышел оперуполномоченный и сообщил, что девушки там нет. Сказал, приходите утром в полицию", - сообщили представители фонда со слов родных Аяжан.Уже на следующий день родственников вызвали для дачи показания, но и тогда, с их слов, они не знали, что Аяжан уже нет в живых."Неожиданно брат Аяжан увидел в ленте новостей Instagram новость о том, что Аяжан найдена мертвой! Он в шоке обратился к полицейским. В полиции сказали, что не знали, как сообщить об этом... Точно также узнали об этом все родственники девушки, все узнали о смерти девушки из новостей. Аяжан была не просто убита, а убита с особой жестокостью. Ее нашли чудовищным образом расчлененную. Преступник действовал быстро и мастерски, родные боятся, что она не единственная жертва", - рассказали родственники девушки.Как отметили в фонде, родные Аяжан переживают, страдала ли она перед смертью."Со слов брата погибшей девушки, подозреваемый имеет медицинское высшее образование, семья интеллигентная, и он характеризуется соседями как воспитанный и культурный человек. В тот день, когда полиция его нашла, он нанес себе ножевые ранения в горло. Его увезли на скорой и оказали первую медпомощь", - приводят данные в фонде "НеМолчиKZ".Родственники потерпевшей обращаются к общественности страны и предполагают, что Аяжан могла быть не единственной жертвой."Они шокированы жестокостью и требуют высшей меры наказания за это чудовищное преступление. За такую мучительную смерть, за такое глумление над телом погибшей, только пожизненный срок", - приводятся слова родных.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство". По этой статье грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненный срок.Родные Аяжан вспоминают о ней с большой теплотой. Девушка училась в Академии дизайна и моды "Сымбат" на 4-м курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты.Со слов родных девушки, у них есть несколько версий, почему Аяжан поехала на встречу с мужчиной. Одна из них связана с работой ее интернет-магазина. Версию о знакомстве с целью отношений с мужчиной отвергают, потому что у Аяжан был друг, с которым были романтические отношения."Да, правда, что после убийства подозреваемый расчленил девушку. Мы нашли тело в расчлененном состоянии. После убийства он с целью сокрытия успел расчленить тело и некоторые части вывез за пределы Алатауского района. Спрятал их в мусорных баках Бостандыкского района. Останки нашли", - сказал Абдрахманов.По словам подозреваемого, у него с девушкой произошла ссора. В результате он ее убил, а далее - расчленил, чтобы скрыть следы преступления.Сейчас задержанный находится в больнице. Ему сделали операцию, состояние не критическое."Ударил ножом себя в шею при задержании. После того, как его выпишут, заберем в следственный изолятор", - сказал Абдрахманов.Вступал ли он в половую связь с жертвой, имеет ли психические отклонения и присутствовали ли в преступлении признаки каннибализма, покажут экспертизы и следствие.