Чиновник получил взятку баранами в Казахстане

Чиновник помог получить госакт на землю за 30 баранов и 11 тыс. тенге в Шымкенте, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
25 марта приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента руководитель отдела архитектуры и подготовки сметного расчета проектов и объектов ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Туркестанской области" Кожамсугиров Ш. за мошенничество осужден к штрафу в размере 15 620 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — сообщил Бигайдаров.
По его словам, чиновник подозревался в получении путем мошенничества тридцати баранов на общую сумму 1 200 000 тенге и денежных средств в сумме 11 000 тенге за оказание содействия в получении государственного акта на земельный участок, расположенного вдоль Ташкентской трассы города Шымкент.
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