«Канело» Альварес больше не хочет боя с Головкиным. Он выбрал другого чемпиона

Столь долгожданный третий бой между двумя звездами среднего веса - казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, похоже, не состоится. По крайней мере, в ближайшее время, передает zakon.kz.
Альварес выбрал себе соперника на ближайший бой, им станет непобежденный британец Билли Джо Сондерс. Уже известно, что встреча пройдет 8 мая в Техасе. И это на фоне нескончаемых разговоров о якобы "желании" Альвареса провести третий бой с Головкиным.
Просто тот факт, что Канело больше не хочет драться с GGG, я думаю, что он [Канело] уже прошел через это. Почему бы Головкину не сразиться с другим мексиканцем в Хайме Мунгиа, который был бы неудачником, - сказал на днях руководитель Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя. И похоже, что бывший промоутер Альвареса прав.
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн недавно сказал, что Головкин, скорее всего, встретится с Мунгией в своем следующем поединке, но этого не происходит. Ожидается, что Мунгиа встретится с 4-м номером по версии WBC Мацеем Сулецки в следующем месяце, 23 или 24 апреля.
Де Ла Хойя ждет от DAZN подтверждения, что они покажут бой, который может оказаться трудным для Мунгиа.
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