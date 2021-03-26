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В этом году выпускников школ не будут освобождать от экзаменов

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 17:46
В этом году выпускников школ не будут освобождать от экзаменов
Фото: inbusiness.kz
Освободят ли выпускников 9-11 классов от выпускных аттестационных экзаменов, и выставят ли оценки по итогам текущих за год? На эти вопросы во время брифинга в СЦК ответила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

- Принятое решение обучать выпускников 9-11 классов, начиная с третьей четверти было, конечно, обусловлено сдачей итоговых экзаменов. Как для 9 класса, так и для 11 класса. Поэтому мы готовимся, школьники, школы готовятся к сдаче единой итоговых экзаменах в школах, они необходимы. Это итоговая аттестация, которая дает право получать документ - аттестат об окончании основной школы и аттестат о завершении средней школы. Поэтому сегодня готовится приказ министерства образования и науки РК, мы считаем, что итоговая аттестация в этом году состоится, - сказала Каринова.

По ее словам, 9 классы будут сдавать три экзамена - это экзамен по математике, по казахскому и русскому языкам, исходя из языка обучения. А 11 классы будут сдавать 4 экзамена, они в приказе министра указаны.

Поэтому принято решение, что дети, учащиеся - выпускники - будут сдавать экзамены. Но еще раз хочу сказать о том, что сейчас речь идет только о начале четвертой четверти. Исходя из санэпидситуации, будут приниматься отдельные решения, - уточнила представитель ведомства.


Источник: zakon.kz
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