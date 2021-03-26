Лопнули, как мыльный пузырь: Сколько банков разорилось в Казахстане

Delta Bank, Qazaq Banki, Tengri Bank, Валют-Транзит Банк, Банк Астаны — все эти и другие финансовые институты, некогда рекламировавшие себя в качестве надежной денежно-кредитной организации, в настоящее время абсолютно ничего не представляют из себя. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила выяснить, каковы основные причины ликвидации банков, а самое главное — вернули ли они выделенные когда-то на их поддержку государственные деньги.



32 года назад в КазССР был создан крупнейший банк ОАО «Крамдс Банк». Это, так сказать, прототип современного народного банка. Вот только судьба советского финансового института была весьма плачевной. Хотя до 1995 года у него, в принципе, дела шли в году, но из-за махинаций и убытков, Нацбанк принял решение ликвидировать его.



«Активы Крамдс Банка в 1993 году исчислялись миллиардами долларов. В текущих ценах это 22 млрд долларов. Что скрывать, через него выводили деньги в 90-е годы. Видел список залогового имущества этого банка. Тогда в газетах печатали. Это почти все предприятия страны. И это сразу после приватизации», — вспомнил известный казахстанский экономист Марат Абдурахманов.



После ликвидации этого крупного банка, в Казахстане стали появляться новые финансовые институты, но лишь единицы дожили до сегодняшнего дня. Большинство повторяли судьбу плачевного Крамдс Банка.



«Учет ликвидированных банков второго уровня ведется с 1992 года. По состоянию на текущую дату количество ликвидированных банков — 136, а число действующий на сегодняшний день — 25», — сообщили в Нацбанке РК.



Как добавили в финрегуляторе, основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии, приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций установлены статьей 48 Закона «О банках». И это, к примеру, не только несоблюдение прописанных требований, осуществление банковских операций с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями норм действующего законодательств, но и, как вариант, несоблюдение филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан требований к размеру активов, принимаемых в качестве резерва. И это лишь некоторая часть причин, по которым закрывают банк.



«До 1999 года действовала норма о запрете ростовщичества. Сейчас такого нет. Есть понятие «расчетные ставки» — это когда государство разрешает процент в рамках разумных возможностей кредитора и заемщика. А когда этого нет, долг растет и перспективы его оплаты постоянно снижаются. В итоге, часть долгов закрывает государство, но от этого система не перестает быть банкротом. Феномен описан в XV веке и называется «ростовщическая экономика»», — отметил Марат Абдурахманов.



Кстати, говоря о государственной поддержке. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» обратилась в Нацбанк с вопросом о том, какая денежная помощь оказывалась со стороны государства банкам, которые на данный момент — банкроты. Там отметили, что это не в их компетенции и перенаправили наш вопрос в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, но в АРРФР сообщили, что со своей стороны предоставили максимальную информацию. Такое перенаправление заставляет задуматься в прозрачности и доступности их данных. Кроме того, получается, эти ведомства идут в разрез неоднократных высказываний президента, призывающих политические и финансовые институты к открытости?



По данным сайта lsm.kz, с 2008 по 2016 годы на выкуп государством акций четырех банков было выделено 476,1 млрд тенге, из которых возвращено 415 млрд тенге.



«С 2017 года в рамках механизма оздоровления Казкомма (ККБ) Фондом проблемных кредитов (ФПК) были приобретены проблемные активы БТА Банка. За счет полученных средств этот фининститут (БТА) произвел погашение своей задолженности перед Казкомом на 2,4 трлн тенге. Кроме того, в 2017 году согласно программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, была оказана помощь пяти крупным фининститутам. На их долю приходилось более 30% ссудного портфеля всей системы и 25% всех депозитов населения и квазигосударственного сектора», — говорится на сайте.



Два года назад международное рейтинговое агентство S&P представило свою оценку перспектив развития банковского сектора нашей страны.



«Помощь нашего государства банкам только за три последних года оценивается примерно на уровне $13 млрд, или порядка 5 трлн тенге. Рассматривая их оценки по казахстанским банкам, можно отметить, что аналитики Агентства отмечают огромные госрасходы на помощь коммерческим банкам – во много раз превышающие, например, российские показатели», — сообщается на сайте inbusiness.kz.



Подчеркнем, что еще тогда, два года назад эксперты писали, что казахстанские банки «по-прежнему не способны генерировать устойчивые показатели прибыли для финансирования потребностей в формировании резервов».



«Для того, чтобы банков-банкротов становилось меньше, думаю, необходимо рассчитывать минимальные и максимальные ставки, исходя из реалий экономики. А Нацбанку следует устанавливать их ориентируясь на фактическую себестоимость денег», — сказал Марат Абдурахманов.



Смогут ли оставшиеся 25 казахстанских банков — этакие последние из могикан, выстоять под напором коронакризиса без дальнейшей государственной поддержки, полагаясь только на собственный капитал, неизвестно.