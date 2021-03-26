Cледы COVID-19 остаются в помещениях до 28 дней - учёные

Следы коронавируса остаются на предметах обихода в среднем в течение пяти дней. Однако этот период может продлиться и до 28 дней. Об этом свидетельствует исследование китайских ученых.



Специалисты исследовали пробы с поверхностей предметов в гостиничных номерах, где жили люди с коронавирусом.



Как оказалось, самую большую опасность представляют непродезинфицированные чашки, раковины, сиденья унитаза, телефоны и прикроватные столики.



Однако обнаруженные на предметах частицы вируса не говорят о том, что патоген жизнеспособен и предметы представляют опасность. Вместе с тем специалисты отмечают, что дезинфекция не повредит.