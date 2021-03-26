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Мамин дал старт производству автомобилей KIA в Костанае

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 18:56
Мамин дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства совместно с президентом ООО "KIA Motors Россия и СНГ" Ким Джин Ха принял участие в церемонии открытия производственной линии KIA на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром". В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем применения технологий мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске кузовов.

"Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику", – сказал А. Мамин.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья "KamLitKZ". Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий этапы – в 2023 г. Стоимость проекта составляет 80 млрд тг. Будет создано 300 новых рабочих мест.

По достижению проектной мощности на производстве будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КАМАЗ" – 95% продукции будет экспортироваться.




Глава Правительства посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг", который призван значительно повысить уровень казахстанского содержания в производимой на территории РК сельскохозяйственной техники.

На площади 36 тыс. кв.м установлены автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО "Фонд развития промышленности". В ближайшее время в локализационном центре будет производиться более 1200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также автомобильной промышленности брендов "Кировец", Essil, Lovol, Pottinger, Deutz-Fahr, JAC, Chevrolet и др.




Премьер-министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством компаний "КАМАЗ", "Татнефть", "АвтоВАЗ" и KIA Motors.

Вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на встречах с руководством АО "Петербургский тракторный завод", белорусского ОАО "Гомсельмаш" и итальянской SDF Group.




По итогам переговоров в присутствии А. Мамина подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной сборке, инвестиционные соглашения и специальные инвестконтракты.




В рамках рабочей поездки Премьер-министр ознакомился с реализуемыми в регионе проектами в сферах АПК и сельхозмашиностроения, а также развитием жилищной инфраструктуры по госпрограмме "Нұрлы жер".


Источник: kazpravda.kz
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