«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Марта
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.28 KZT
  • €1 = 500.27 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Угрожали убить или сжечь товар» – суд над спортсменами-рэкетирами проходит в Атырау

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 11:33
«Угрожали убить или сжечь товар» – суд над спортсменами-рэкетирами проходит в Атырау
Источник фото: Пресс-служба КНБ РК.
Суд над спортсменами по делу о рэкете на рынках проходит в Атырау.

«Уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых 33-летний чемпион по «жекпе-жек» У. А., 31-летний Б. А., которые обвиняются по статьям 194 (вымогательство) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) УК РК, а также их 31-летний «соратник» (те же статьи плюс 287-я – «незаконные хранение и ношение оружия»)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, банда из пяти человек с использованием огнестрельного оружия вымогала деньги у продавцов из южных регионов Казахстана на рынках «Дина» и «Коктем», угрожая убить их или сжечь товар.

По данным КНБ, предполагаемые участники ОПГ придерживались так называемой «воровской» идеологии и поддерживали контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ.

«После задержания у них изъяли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Троих участников ОПГ водворили в СИЗО, а двое были допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту», - сказано в сообщении.

В суде было допрошено пятеро потерпевших и 15 свидетелей, большинство из них – продавцы. Как отмечается, судебное разбирательство подходит к концу.

«Угрожали убить или сжечь товар» – суд над спортсменами-рэкетирами проходит в Атырау



Источник: azh.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • non_alcoholic
 Username (Посетители) Сегодня, 12:09
Откатываемся обратно в 90-ые?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика