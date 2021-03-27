«Угрожали убить или сжечь товар» – суд над спортсменами-рэкетирами проходит в Атырау

Суд над спортсменами по делу о рэкете на рынках проходит в Атырау.«Уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых 33-летний чемпион по «жекпе-жек» У. А., 31-летний Б. А., которые обвиняются по статьям 194 (вымогательство) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) УК РК, а также их 31-летний «соратник» (те же статьи плюс 287-я – «незаконные хранение и ношение оружия»)», - говорится в сообщении.По версии следствия, банда из пяти человек с использованием огнестрельного оружия вымогала деньги у продавцов из южных регионов Казахстана на рынках «Дина» и «Коктем», угрожая убить их или сжечь товар.По данным КНБ, предполагаемые участники ОПГ придерживались так называемой «воровской» идеологии и поддерживали контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ.«После задержания у них изъяли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Троих участников ОПГ водворили в СИЗО, а двое были допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту», - сказано в сообщении.В суде было допрошено пятеро потерпевших и 15 свидетелей, большинство из них – продавцы. Как отмечается, судебное разбирательство подходит к концу.