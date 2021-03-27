Казахстан закупит китайскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что Казахстан договорился о поставках 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 1 млн доз российской "Спутник Лайт", сообщает zakon.kz.
На заседании медицинского сообщества в Алматы он добавил, что параллельно ведутся переговоры по вакцине Pfizer.
Сейчас по стране доставляется 150 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", которую произвели на Карагандинском фармацевтическом комплексе, отметил он.
По его словам, 750 тысяч доз произведено на заводе в Караганде.
Уже они есть. Сейчас дело техники доставить их до региона. Я думаю, что на следующей неделе уже все появится. 1 млн доз Карагандинский фармзавод выпускает на страну. И плюс порядка 2 млн доз, то есть 3 млн доз придется в апреле на страну, - министр здравоохранения РК Алексей Цой.
В Казахстане до конца 2021 года планируют привить от коронавируса шесть миллионов граждан.
На днях Казахстан запросил у России дополнительную поставку 4 миллионов доз российской вакцины.
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