Беларусь не допустили к участию в Евровидении-2021





Новую песню, предложенную группой «Галасы 3Места», организаторы также сочли неподходящей для конкурса и отказали Минску в участии. В начале марта песня «Я научу тебя» была признана Европейским вещательным союзом политизированнойБелоруссия не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.Причиной, по которой страну не пустили на конкурс стала песня группы «Галасы 3Места», которую организаторы вновь посчитали неподходящей для конкурса.Ранее в марте оргкомитет увидел политический подтекст в заявленной на «Евровидение» песне под названием «Я научу тебя» и потребовал от Минска сменить ее.«После этого телекомпания БТРК представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Организаторы тщательно изучили новую заявку. Был сделан вывод о том, что она также нарушает правила конкурса. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае», — заявили организаторы.Председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт назвал это решение политически мотивированным. «Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях... Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение», — сказал он.В своих песнях «Галасы 3Места» высмеивают происходящие в Белоруссии политические события, протесты и забастовки, действия лидеров оппозиции. В изначально заявленной на «Евровидение» песне «Я научу тебя» есть такие строчки: «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Поспи за плугом — ночь в разгаре. / Еще далеко до звезды. / Пусть пашут лошади в угаре — / А ты не порти борозды».