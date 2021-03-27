В каком возрасте начать копить на пенсию, рассказала эксперт

Необязательно начинать копить на старость сразу после школы.
Начать копить на старость нужно задолго до наступления пенсионного возраста. Самый оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет. Об этом заявила руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина, передает РИА Новости.
«Крайне важно повышать финансовую грамотность населения, рассказывать про инструменты, которыми они могут воспользоваться для обеспечения достойной пенсии. Причем важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается», — сказала она.
Виктория отметила, что можно начать копить на пенсию в раннем возрасте. Однако чаще всего у многих молодых специалистов заработная плата низкая и им тяжело будет откладывать деньги на старость.
Напомним, с 2021 года жителям Казахстана пенсии можно копить не только в ЕНПФ. Такую возможность его вкладчикам предоставили в конце февраля. В стране определили шесть компаний, которым казахстанцы смогут доверять управление своими пенсионными накоплениями. Большинство из них являются «дочками» банков.
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