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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В каком возрасте начать копить на пенсию, рассказала эксперт

Просмотров:516 Опубликовано: Сегодня, 14:26
В каком возрасте начать копить на пенсию, рассказала эксперт
Фото: pixabay.com
Необязательно начинать копить на старость сразу после школы.

Начать копить на старость нужно задолго до наступления пенсионного возраста. Самый оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет. Об этом заявила руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина, передает РИА Новости.

«Крайне важно повышать финансовую грамотность населения, рассказывать про инструменты, которыми они могут воспользоваться для обеспечения достойной пенсии. Причем важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается», — сказала она.

Виктория отметила, что можно начать копить на пенсию в раннем возрасте. Однако чаще всего у многих молодых специалистов заработная плата низкая и им тяжело будет откладывать деньги на старость.

Напомним, с 2021 года жителям Казахстана пенсии можно копить не только в ЕНПФ. Такую возможность его вкладчикам предоставили в конце февраля. В стране определили шесть компаний, которым казахстанцы смогут доверять управление своими пенсионными накоплениями. Большинство из них являются «дочками» банков.

С этим списком можно ознакомиться здесь.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:11
Ну ничего умнее придумать не смогли,кроме как копите! С такой инфляцией и финансовой нестабильностью, все накопления сводятся к нулю. Эй ГОСУДАРСТВО обеспечьте достойной пенсией налогоплательщиков своих и людей, которые реально работают на производстве, а не охраняют слуг народа. С какого перепугу у военных пенсии в разы больше(знаю таких у кого и 200 более тыс.),чем у работяг??? Копите,копите......
 
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  • Галина63
  • ABCD
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:22
Отдайте нам наши пенсионные, мы сами найдём, и без вашего посредничества, куда их пристроить. А то придумали себе кормушку за наш счёт, и выставляют это, как заботу о наш будущем, вот же аферисты.
 
 

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