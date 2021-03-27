Защити природу – отключи электроэнергию: казахстанцев призывают присоединиться к экологической акции "Час Земли"

Для этого сегодня в 20.30 ровно на час нужно отключить все электроприборы.



Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев призвал казахстанцев принять участие в массовой экологической акции "Час земли" на своей странице в Twitter.



"Сегодня наша страна традиционно примет участие в самой массовой экологической акции на планете – "Час земли". Миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на один час. Это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к принятию мер по сохранению климата планеты и ее ограниченных ресурсов. В Казахстане акция "Час земли" набирает обороты. Если ранее акцию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к ней присоединяются все регионы страны", - написал министр.



По мнению главы ведомства, проведение акции "Час земли" объединит граждан всего мира в деле защиты экологии.



"В этом году Всемирный фонд дикой природы акцию "Час земли" посвятил теме экологической открытости. Призываем всех неравнодушных к экологии планеты стать участниками этой глобальной акции. В 20.30 по местному времени важно на час отключить свет. Уверен, это станет мощным импульсом объединения всего мира за сохранение и защиту экологии", - отметил Магзум Мирзагалиев.