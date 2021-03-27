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Защити природу – отключи электроэнергию: казахстанцев призывают присоединиться к экологической акции "Час Земли"

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Защити природу – отключи электроэнергию: казахстанцев призывают присоединиться к экологической акции "Час Земли"
Иллюстративное фото
Для этого сегодня в 20.30 ровно на час нужно отключить все электроприборы.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев призвал казахстанцев принять участие в массовой экологической акции "Час земли" на своей странице в Twitter.

"Сегодня наша страна традиционно примет участие в самой массовой экологической акции на планете – "Час земли". Миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на один час. Это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к принятию мер по сохранению климата планеты и ее ограниченных ресурсов. В Казахстане акция "Час земли" набирает обороты. Если ранее акцию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к ней присоединяются все регионы страны", - написал министр.

По мнению главы ведомства, проведение акции "Час земли" объединит граждан всего мира в деле защиты экологии.

"В этом году Всемирный фонд дикой природы акцию "Час земли" посвятил теме экологической открытости. Призываем всех неравнодушных к экологии планеты стать участниками этой глобальной акции. В 20.30 по местному времени важно на час отключить свет. Уверен, это станет мощным импульсом объединения всего мира за сохранение и защиту экологии", - отметил Магзум Мирзагалиев.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:20
Apmaxa,
Наоборот. У них там аварийная ситуация из-за перегруза. Они то меньше не вырабатывают, а потребление резко сокращается.

Остановите МАЭК на час rofl Во будет цирк. В каменный век сразу уйдём.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:17
Например вот интересная статья Влияние человечества на климат преувеличено?
 
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  • jokerok
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:05
Не только бессмысленная, но и глупая!
Если мы с вами выключим дома все электроприборы, то это мизер по сравнению с потреблением промышленности!
Предложите нефтяникам на час остановить качалки! К каким последствиям это приведет?!
 
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  • Bass66
  • jokerok
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:54
что это изменит? чуть уменьшит нагрузку на МАЭК? бессмысленная акция ИМХО.
 
 

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