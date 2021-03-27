По 42 500 тенге смогут получить школьники ЗКО на летних каникулах

Власти Уральска решили платить детям за работу в школьных садах на время каникул. При этом, такая возможность доступна только ученикам старше 14 лет.
Инициатива развилась в рамках проекта «Мой двор – мой сад» разработанной для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Идея была поддержана школами в 12 районах Западного Казахстана. При этом было отмечено, что для получения работы детям будет необходимо согласие родителей.
«В проекте примут участие семь школ нашего города. Мы хотим дать нашим ученикам возможность эффективно и с пользой провести три месяца летних каникул. 120 ученикам будет выплачено 42 500 тенге от Центра занятости г. Уральска», – сообщила методист отдела образования города, Турсын Темиршеева.
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