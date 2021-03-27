Украинцы начали лечиться от COVID-19 препаратом для скота

Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
Специалист отметила, что некоторые больные используют препарат ивермектин, который применяется в США. «Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», — подчеркнула она.
По ее словам, жители Украины сейчас покупают этот препарат и начинают не только пить, «но и вводить внутримышечно». Голубовская отметила, что это довольно опасно.
О способности ивермектина подавлять коронавирус стало известно в январе. Ученые проверили, может ли максимальная рекомендованная в Европе доза известного противопаразитарного препарата ивермектина повлиять на передачу вируса при введении в течение первых дней после появления симптомов, несмотря на широкое использование препарата в латиноамериканских странах. У пациентов, которым давали препарат, также отмечалось сокращение продолжительности некоторых симптомов.
Ивермектин является лекарственным средством, антипаразитарным препаратом. Он применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Людям назначается исключительно перорально.
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