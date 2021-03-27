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В обход Казахстана: Узбекистан планирует построить железную дорогу до Китая

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:40
В обход Казахстана: Узбекистан планирует построить железную дорогу до Китая
Фото Economist.kg
Об этом стало известно на расширенном заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

Узбекистан планирует принять участие в строительстве железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также его финансировании, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно на расширенном заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, которое состоялось в городе Ташкент.

Узбекская сторона выразила готовность принять участие в проектировании и строительстве отдельных участков железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта.

Стороны договорились создать благоприятные условия для перевозок железнодорожным транспортом путем предоставления тарифных преференций на взаимной основе по предложениям железнодорожных администраций сторон.

«Активизация транспортно-транзитного сотрудничества между нашими странами с акцентом на взаимовыгодное использование транзитного потенциала двух государств является важным условием для расширения торговли. Кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении новых возможностей для экспорта продукции на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через Узбекистан», – сказал премьер-министр КР Улукбек Марипов, отметив важность продолжения переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

По его словам, этот проект откроет дополнительные возможности по расширению как двустороннего, так и многостороннего торгово-экономического сотрудничества и внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии.

Министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики Гульмира Абдралиева пояснила, что в рамках двустороннего сотрудничества планируется активное взаимодействие по всем вопросам транспортного взаимодействия.

В частности, к летнему туристическому сезону планируется проработать вопрос запуска автобусного сообщения из города Ташкент в Иссык-Кульскую область, также стороны возобновляют сезонные маршруты по железнодорожным и авиасообщениям Ташкент-Балыкчы, Ташкент-Тамчы-Ташкент.

Вместе с тем стороны отметили конструктивное взаимодействие транспортных ведомств по развитию сотрудничества в области автомобильных перевозок и договорились с учетом дополнительного обмена бланками разрешений в/из третьих стран на 2021 год установить квоту обмена в количестве 2 тысяч штук.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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