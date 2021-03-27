В обход Казахстана: Узбекистан планирует построить железную дорогу до Китая

Об этом стало известно на расширенном заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном



Узбекистан планирует принять участие в строительстве железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также его финансировании, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Podrobno.uz.



Об этом стало известно на расширенном заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, которое состоялось в городе Ташкент.



Узбекская сторона выразила готовность принять участие в проектировании и строительстве отдельных участков железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта.



Стороны договорились создать благоприятные условия для перевозок железнодорожным транспортом путем предоставления тарифных преференций на взаимной основе по предложениям железнодорожных администраций сторон.



«Активизация транспортно-транзитного сотрудничества между нашими странами с акцентом на взаимовыгодное использование транзитного потенциала двух государств является важным условием для расширения торговли. Кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении новых возможностей для экспорта продукции на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через Узбекистан», – сказал премьер-министр КР Улукбек Марипов, отметив важность продолжения переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



По его словам, этот проект откроет дополнительные возможности по расширению как двустороннего, так и многостороннего торгово-экономического сотрудничества и внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии.



Министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики Гульмира Абдралиева пояснила, что в рамках двустороннего сотрудничества планируется активное взаимодействие по всем вопросам транспортного взаимодействия.



В частности, к летнему туристическому сезону планируется проработать вопрос запуска автобусного сообщения из города Ташкент в Иссык-Кульскую область, также стороны возобновляют сезонные маршруты по железнодорожным и авиасообщениям Ташкент-Балыкчы, Ташкент-Тамчы-Ташкент.



Вместе с тем стороны отметили конструктивное взаимодействие транспортных ведомств по развитию сотрудничества в области автомобильных перевозок и договорились с учетом дополнительного обмена бланками разрешений в/из третьих стран на 2021 год установить квоту обмена в количестве 2 тысяч штук.