Собирался воскреснуть: знахарь велел похоронить себя заживо и погиб

Местный колдун-целитель попросил односельчан закопать себя, чтобы потом продемонстрировать им собственное воскрешение.



Знахарь одной из африканских сионских церквей велел односельчанам похоронить себя заживо, утверждая, что воскреснет.



По информации местного издания, 22-летний житель деревни в Замбии сам вырыл себе могилу и убедил местного пастора и других прихожан закопать себя. Под землей молодой мужчина скончался, пока окружившие могилу люди ждали его восстания из мертвых.



Сионские церкви в Африке – это мелкие религиозно-общественные объединения. В них есть знахари, которые также называют себя пророками и практикуют "магические" ритуалы.