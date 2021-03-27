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Собирался воскреснуть: знахарь велел похоронить себя заживо и погиб

Просмотров:436 Опубликовано: Вчера, 20:47
Собирался воскреснуть: знахарь велел похоронить себя заживо и погиб
Фото © Sputnik
Местный колдун-целитель попросил односельчан закопать себя, чтобы потом продемонстрировать им собственное воскрешение.

Знахарь одной из африканских сионских церквей велел односельчанам похоронить себя заживо, утверждая, что воскреснет.

По информации местного издания, 22-летний житель деревни в Замбии сам вырыл себе могилу и убедил местного пастора и других прихожан закопать себя. Под землей молодой мужчина скончался, пока окружившие могилу люди ждали его восстания из мертвых.

Сионские церкви в Африке – это мелкие религиозно-общественные объединения. В них есть знахари, которые также называют себя пророками и практикуют "магические" ритуалы.


Источник: sputnik.kz
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