Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане из-за ухудшения эпидобстановки

Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
«Из-за ухудшения эпидобстановки в регионах страны вновь выставляют санитарные посты», - говорится в сообщении в субботу.
Как отмечается, в «красную зону» по распространению коронавируса вошел Уилский район Актюбинской области.
«Всем кто въезжает или покидает районный центр, будут измерять температуру, записывать данные. Тех, у кого будут наблюдаться симптомы COVID-19, изолируют на двое суток в карантинный стационар для проведения ПЦР-тестирования. В случае, если результат будет положительным, направят в инфекционную больницу. Не разрешается работать развлекательным учреждениям. Банки, ЦОНы и отделения «Казпочты»
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