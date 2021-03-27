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«Ты не рожаешь мальчика»: женщина с двумя детьми бросилась под поезд

Просмотров:436 Опубликовано: Вчера, 22:19
«Ты не рожаешь мальчика»: женщина с двумя детьми бросилась под поезд
Иллюстративное фото
Женщина с двумя детьми, проживавшая в махалле "Совунгар" Навбахорского района Навоийской области Узбекистана, бросилась под поезд. Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

-Установлено, что женщина 1989 года рождения и ее дети были сбиты грузовым поездом. Они выбежали на железнодорожные пути и легли между двумя рельсами в тот момент, когда к ним приближался состав, - пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

При разговоре с близкими родственниками погибшей выяснилось, что, хотя ее семейное материальное положение было средним, в последнее время у нее произошли изменения в психике из-за конфликтов с супругом.

Он упрекал ее словами "ты не рожаешь мальчика". Однако она не была в ссоре с остальными членами семьи или другими лицами, психически считалась здоровой, у близких родственников также не выявлены признаки психического заболевания, - говорится в сообщении.

По сведениям патронажной медсестры этой махалли, в январе в связи с беременностью женщина обратилась к врачу.

Пройдя медицинское обследование, узнала, что ожидает в очередной раз девочку. В результате женщина добровольно сделала аборт, - следует из сообщения.
Кроме того, установлено, что погибшая ни разу не обращалась к сотрудникам махаллинского схода граждан или инспектору по профилактике УВД района по поводу разногласий в семье.

В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой. Данный случай взят на контроль комитетом сената по вопросам женщин и гендерного равенства, - резюмируется в сообщении.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
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  • Neo_85
 Барабан (Посетители) Вчера, 22:25
Жесть... Детей жалко! Блин что у людей порой в головах... А мужик, который упрекнул в том что жена не рожает девочек - просто подлец и неудачник. Детей вообще то делают двое. Вот пошёл бы сам лучше под поезд в таком случае...

Ну и статью "доведение до самоубийства" в Узбекистане так же никто не отменял. Надеюсь накажут идиота.
 
 

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