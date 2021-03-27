«Ты не рожаешь мальчика»: женщина с двумя детьми бросилась под поезд

Женщина с двумя детьми, проживавшая в махалле "Совунгар" Навбахорского района Навоийской области Узбекистана, бросилась под поезд. Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях, сообщает zakon.kz.
-Установлено, что женщина 1989 года рождения и ее дети были сбиты грузовым поездом. Они выбежали на железнодорожные пути и легли между двумя рельсами в тот момент, когда к ним приближался состав, - пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
При разговоре с близкими родственниками погибшей выяснилось, что, хотя ее семейное материальное положение было средним, в последнее время у нее произошли изменения в психике из-за конфликтов с супругом.
Он упрекал ее словами "ты не рожаешь мальчика". Однако она не была в ссоре с остальными членами семьи или другими лицами, психически считалась здоровой, у близких родственников также не выявлены признаки психического заболевания, - говорится в сообщении.
По сведениям патронажной медсестры этой махалли, в январе в связи с беременностью женщина обратилась к врачу.
Пройдя медицинское обследование, узнала, что ожидает в очередной раз девочку. В результате женщина добровольно сделала аборт, - следует из сообщения. Кроме того, установлено, что погибшая ни разу не обращалась к сотрудникам махаллинского схода граждан или инспектору по профилактике УВД района по поводу разногласий в семье.
В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой. Данный случай взят на контроль комитетом сената по вопросам женщин и гендерного равенства, - резюмируется в сообщении.
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