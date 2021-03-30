Пародию на Димаша на российском телешоу назвали катастрофой

Сравнивая Ланскую с Димашем, Максим Галкин отметил, что у певца есть феноменальная свобода владения голосомИзвестная российская актриса Валерия Ланская перевоплотилась в образ казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, исполнив композицию «Любовь уставших лебедей» в рамках шоу «Точь-в-точь», передает Azattyq Rýhy.Большинство из членов жюри – актеры Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Михаил Боярский – поставили Ланской максимальную оценку в пять баллов. Однако ее выступление пришлось не по душе известному шоумену и артисту Максиму Галкину. По его словам, номер Ланской оказался провальным.Сравнивая Ланскую с Димашем, Галкин отметил, что актриса не смогла передать феноменальную свободу голоса, которой славится казахстанский певец.«Ну ты авантюристка. Но это была катастрофа, это было ужасно, ребята, вы меня простите. Нельзя ради того, что ты берешь там эти ноты высокие, полпесни «давиться» этим низом. Димаш Кудайберген невероятен, и я бы вообще никому не советовал брать этот образ. Я полномера переживал, как ты поешь эти ноты. Эти низы переходят в верхи, он абсолютно свободен. Самое главное, что у него есть, - это полная свобода владения голосом. Не то, что у него есть эти пять октав, а то, что он ходит по этим октавам туда-сюда, как дельтаплан летит. Здесь ноты – это самое главное», - сказал Галкин, поставив оценку в три балла.