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Екатерина Стриженова упала в прямом эфире и сломала руку

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Екатерина Стриженова упала в прямом эфире и сломала руку
Фото из Сети интернет
Екатерина Стриженова получила серьезную травму на съемочной площадке. Известно, что прямо из студии ведущая отправилась в больницу, где у нее диагностировали перелом.

Инцидент произошел во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале. Перед уходом на рекламу Екатерина Стриженова шагнула назад, оступилась и упала с небольшой высоты. Видео тут же разлетелось по соцсетям, но тогда поклонники даже не представляли, насколько серьезна ситуация.

Позднее коллега Екатерины подтвердил, что та оказалась в больнице. «Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку Предварительно подозрение на перелом. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало», — сообщил Руслан Осташко.

Журналистам удалось выяснить, что Екатерина действительно сломала руку. Врачи наложили звезде гипс. Пока неизвестно, когда Стриженова сможет вернуться к работе.

Напомним, Екатерина ведет программу «Время покажет» с 2014 года. У передачи довольно спорная репутация, связанная с постоянными скандалами, происходящими в студии. При этом шоу имеет большие рейтинги. К тому же Стриженова продолжает работать над проектом «Доброе утро», который ведет уже более 20 лет.



Источник: starhit.ru
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