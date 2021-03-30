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Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау

Просмотров:699 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау
Скриншот видеозаписи
150-килограммовую самку белуги выловили на рыбоводном заводе в Атырауской области, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Нариман Жунусов. Он рассказал, что 150-килограммовая самка белуги длиной 2,4 метра была выловлена 29 марта 2021 года на тоневом участке "Малая дамба" реки Жайык рыболовецкой бригадой ПК имени Амангельды с участием рыбаков РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод".

Нариман Жунусов пояснил, что выловленная рыба будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди.

"Необходимо отметить, что получение половых продуктов (икра и молоки) от пойманных взрослых особей осетровых осуществляется прижизненным способом с последующим выпуском их в естественную среду обитания с участием всех заинтересованных сторон, общественности и СМИ", - сообщил Нариман Жунусов.

"В настоящее время состояние белуги удовлетворительное, она размещена в пруду Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение", - дополнил он.

При этом отмечается, что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях. Исключение для вылова осетровых предусмотрено только для научных целей специализированной рыбохозяйственной организации и в воспроизводственных целях двум государственным рыбоводным заводам в рамках специального разрешения.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:08
Последняя из могикан....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • leo529
  • Tankushka
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:59
мда уж... гигантская... скоро карандашей будем называть монстрами-гигантами
 
 

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