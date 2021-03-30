Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау

150-килограммовую самку белуги выловили на рыбоводном заводе в Атырауской области, передает Tengrinews.kz.Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Нариман Жунусов. Он рассказал, что 150-килограммовая самка белуги длиной 2,4 метра была выловлена 29 марта 2021 года на тоневом участке "Малая дамба" реки Жайык рыболовецкой бригадой ПК имени Амангельды с участием рыбаков РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод".Нариман Жунусов пояснил, что выловленная рыба будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди."Необходимо отметить, что получение половых продуктов (икра и молоки) от пойманных взрослых особей осетровых осуществляется прижизненным способом с последующим выпуском их в естественную среду обитания с участием всех заинтересованных сторон, общественности и СМИ", - сообщил Нариман Жунусов."В настоящее время состояние белуги удовлетворительное, она размещена в пруду Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение", - дополнил он.При этом отмечается, что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях. Исключение для вылова осетровых предусмотрено только для научных целей специализированной рыбохозяйственной организации и в воспроизводственных целях двум государственным рыбоводным заводам в рамках специального разрешения.