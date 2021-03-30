Исследователи предполагают: В Казахстане появился свой штамм коронавируса – алматинский

Это мутация исходного уханьского штамма. Пока не изучено, делает ли она вирус опаснее.
В Казахстане, возможно, появился собственный, мутировавший штамм коронавируса, считают специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете. Условно этот штамм назвали алматинским.
18 марта в центр вакцинологии при аграрном университете поступило 12 образцов коронавируса. Образцы необходимо было подробно изучить, так как эпидемиологи предполагали, что в Казахстан завезены британский и южноафриканский штаммы, но точно не могли установить, какой именно.
Британская разновидность на 100% соответствует той, которая сегодня хорошо изучена, южноафриканский штамм уже мутировал. При этом после секвенирования полученных в Алматы образцов учёные выявили мутацию в исходном уханьском штамме, который уже более года присутствует в Казахстане. Этот мутаген и назвали алматинским.
Ещё не изучено, влияет ли мутация алматинской разновидности на базовые свойства коронавируса – его заразность и способность вызывать определённые симптомы.
"Мы пока не можем говорить, за что отвечает эта мутация. Также необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это именно закреплённая мутация, а не случайная", – пояснил микробиолог Виталий Строчков.
Руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов отмечает, что неизвестно, насколько мутация распространена в Казахстане, потому что исследование проводили только в Алматы. Нужно изучить ещё по меньшей мере 10 образцов из разных регионов Казахстана.
"Чтобы этой информацией владеть, нужно проводить широкие, подробные исследования. Допустим, в Великобритании для каждого 10-го образца проводят секвенирование. Но в нашей стране охват, к сожалению, мизерный", – констатировал Кайсар Табынов.
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