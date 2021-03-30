Исследователи предполагают: В Казахстане появился свой штамм коронавируса – алматинский





Это мутация исходного уханьского штамма. Пока не изучено, делает ли она вирус опаснее.В Казахстане, возможно, появился собственный, мутировавший штамм коронавируса, считают специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете. Условно этот штамм назвали алматинским.18 марта в центр вакцинологии при аграрном университете поступило 12 образцов коронавируса. Образцы необходимо было подробно изучить, так как эпидемиологи предполагали, что в Казахстан завезены британский и южноафриканский штаммы, но точно не могли установить, какой именно.Британская разновидность на 100% соответствует той, которая сегодня хорошо изучена, южноафриканский штамм уже мутировал. При этом после секвенирования полученных в Алматы образцов учёные выявили мутацию в исходном уханьском штамме, который уже более года присутствует в Казахстане. Этот мутаген и назвали алматинским.Ещё не изучено, влияет ли мутация алматинской разновидности на базовые свойства коронавируса – его заразность и способность вызывать определённые симптомы."Мы пока не можем говорить, за что отвечает эта мутация. Также необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это именно закреплённая мутация, а не случайная", – пояснил микробиолог Виталий Строчков.Руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов отмечает, что неизвестно, насколько мутация распространена в Казахстане, потому что исследование проводили только в Алматы. Нужно изучить ещё по меньшей мере 10 образцов из разных регионов Казахстана."Чтобы этой информацией владеть, нужно проводить широкие, подробные исследования. Допустим, в Великобритании для каждого 10-го образца проводят секвенирование. Но в нашей стране охват, к сожалению, мизерный", – констатировал Кайсар Табынов.