Казахстанские энергетики уезжают на заработки в другие страны – профсоюз

Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков обеспокоен оттоком кадров из-за низких заработных плат. Об этом заявил председатель профсоюза Оразбек Бекбас.
"Сегодня на предприятиях по выработке и распределению тепловой и электрической энергии страны сложилась такая ситуация, когда социальная стабильность находится под угрозой. К этому привело состояние уровня заработной платы, не меняющейся уже в течение двух десятков лет, когда энергетики Казахстана по уровню заработной платы и престижности профессии неизменно замыкают список не только среди стран СНГ, но и остаются аутсайдерами производственных предприятий в регионах", - заявил глава профсоюза на брифинге.
Он добавил, что по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, за четвертый квартал 2020 года, при средней заработной плате по стране 233 136 тенге зарплата энергетиков на 6,86% ниже этого показателя. Названа окончательная причина январского блэкаута в Атырауской области
"Как следствие, это ведет к оттоку кадров как в другие, более высокооплачиваемые отрасли, так и в соседние государства. Например, в АО "Атырау Жарык" из 1 311 работников в прошлом году уволились 98 человек. В ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" из 753 работников – 156 человек. В АО "Севказэнерго" из 1 158 работников 191 специалист уехал на заработки в Российскую Федерацию. Для сравнения, заработная плата энергетиков у соседей на 21% больше, чем в целом по стране. В Республике Беларусь эта цифра составляет 28%, а в Кыргызской Республике – 44% и так далее", - сказал Оразбек Бекбас.
Подробнее о влиянии изношенных основных фондов и оттока кадров в сфере энергетики на экономику страны слушайте в аудиофайле.
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